După numeroase refuzuri, cele două au fost primite în cele din urmă de un bărbat extrem de amabil și ospitalier. Doar că, odată intrate în casa lui, au descoperit cu ce se ocupa gazda lor: exorcizări! Iar acesta era doar începutul unei seri pe care, cu siguranță, nu aveau cum să o anticipeze.

Obișnuite deja cu faptul că la Asia Express 2026 o simplă căutare de cazare poate lua o întorsătură neașteptată, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au acceptat invitația bărbatului fără să știe ce urmau să descopere.

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au ajuns în casa unui exorcist

Ocupația neobișnuită a gazdei nu a speriat-o însă pe Loredana Chivu. Dimpotrivă, curiozitatea a fost mai puternică, iar concurenta a vrut chiar să asiste și să participe la una dintre sesiunile prin care bărbatul susținea că alungă demonii.

Adevăratul moment care avea să le dea însă de gândit celor două a venit abia după încheierea ritualului. Gazda a început să-i vorbească Loredanei Chivu despre probleme de sănătate prin care aceasta trecuse, situații din viața ei privată și alte informații extrem de personale. Detaliile au luat-o complet prin surprindere pe concurentă și au schimbat instantaneu atmosfera serii.

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Experiența a speriat-o inclusiv pe Ana Mocanu, după cum a aflat Libertatea, concurentă care a început să se întrebe dacă este într-adevăr o idee bună ca cele două să rămână peste noapte în casa bărbatului. Cum a știut acesta lucruri atât de personale despre Loredana, ce s-a întâmplat mai departe și dacă cele două au ales până la urmă să petreacă noaptea acolo rămâne de văzut în noul sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”, care începe la Antena 1 duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 20.00.

Cine participă la Asia Express 2026

Sezonul 9 le va purta pe cele nouă echipe prin Uzbekistan și China, două lumi cu diferențe culturale uriașe, într-o cursă fără telefoane și fără bani, în care misiunile surprinzătoare, bariera lingvistică și întâlnirile cu localnicii vor transforma fiecare zi într-o experiență imposibil de anticipat.

Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, Whats Up și Miky sunt cei 18 concurenți care pornesc în aventura de pe noul Drum al Mătăsii.

„Asia Express – Drumul Mătăsii” începe duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 20.00, şi va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la 20.00, dar şi luni, marți şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPlay.

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