În stilul său caracteristic, artista a ales o țintuă extravagantă și a cântat suspendată deasupra scenei piesele care au consacrat-o. Loredana a purtat un body mulat, cu diverse dungi multicolore, cu cizme negre până la genunchi, o pelerină verde lungă și un accesoriu în formă de nufăr uriaș, tot verde, pe cap,

Artista a postat pe contul ei de Instagram un clip de prezentare al spectacolului din Mamaia în care apare ducându-se spre sala de concert, iar mai apoi cântând celebra ei piesă „Bună seara, iubito!” în timp ce era suspendată deasupra scenei cu un cadru metalic.

„Ce regină! Ce prezență! The greatest artist of all time!”„Spectaculoasă ești Loredana. Strălucești ca întotdeauna. Foarte frumoasă ești. Bravo! Felicitări costumație. Mult succes.” – sunt câteva dintre mesajele fanilor, potrivit Unica!

Cum se menține Loredana în formă

În vârstă de 53 de ani, Loredana Groza își dorește să aibă o apariție perfectă pe scenă, atunci când apare în fața fanilor ei. Nu e săptămână fără să susțină un concert, să meargă la un eveniment privat sau monden, ea fiind printre artiștii preferați din România.

Tocmai pentru că vrea să aibă o imagine impecabilă, de-a lungul timpului, cântăreața a făcut multe schimbări, a adoptat un stil de viață sănătos, iar de curând a eliminat din dieta ei și alimentele care conțin proteină animală.

De-a lungul timpului s-a vorbit despre faptul că Loredana Groza ar fi călcat pragul medicului estetician, însă ea a negat întotdeauna. Transformarea vedetei din ultimii ani a stârnit multe semne de întrebare printre fani. Artista nu mai are de gând să bage în seamă comentariile celor răutăcioși și susține că nu trebuie să se justifice în fața nimănui.

„Îmi place. Nu mai vreau să intru în această polemică. E o prostie. În primul rând, nimeni nu trebuie să se justifice pentru nimic. Nu dau socoteală nimănui, decât în fața lui Dumnezeu, în fața fanilor mei. Și ei știu cine e Lori, știu că eu am avut un piept generos întotdeauna, de la începutul carierei mele, mai ales din filmul «A doua cădere a Constantinopolului». Nu existau silicoane pe atunci.

Am avut buze mari, de asta m-au interzis cei de la televiziune și comuniștii pe atunci pentru că eram prea sexy. Aveam buzele prea voluminoase, părul prea lung, sânii prea mari. Și pe atunci chiar nici nu se auzise de așa intervenții… oamenii care sunt limitați și influențabili sau pur și simplu răutăcioși, oamenii aceia comentează. Pentru că cine mă cunoaște știe că sunt și întotdeauna am fost originală sută la sută”, a spus Loredana recent.

