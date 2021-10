Cum arată Loredana Groza complet nemachiată și necoafată. Imagini reale cu artista care susține că nu are nicio operație estetică

De o bună perioadă de timp, fanii o pot admira pe Loredana Groza la Antena 1. Aceasta e jurat în emisiunea „X factor”, care a ajuns la cel de-al zecelea sezon. În fiecare ediție a show-ului poartă ținute elaborate, elegante și extrem de provocatoare. Întotdeauna este machiată, coafată, își pune trăsăturile în evidență.

Impresionează cu felul în care arată la 51 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în luna iunie a acestui an.

Iată că recent, fotografii evz.ro au surprins-o pe Loredana Groza într-o ipostază neașteptată. Nu poartă vreo rochie elegantă sau vreo ținută specială de scenă, ci un trening sport, negru, are chiar și papuci în picioare. Nu acest aspect a atras în mod deosebit atenția, ci faptul că artista a apărut fără pic de machiaj și necoafată.

Cântăreței i se văd acum adevăratele trăsături. Se știe că pe Instagram, pe lângă machiajul de zi cu zi, folosește și diverse filtre la fel cum fac toți utilizatorii, și așa i se schimbă fizionomia feței.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„Nu am nicio operație estetică”

De o bună perioadă de timp, Loredana Groza e criticată pe rețelele de socializare de fani că a exagerat cu operațiile estetice. Într-un interviu, cântăreața le-a dat peste nas, a spus că nu e operată.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a povestit Loredana la Antena 1.

Citeşte şi:

Câți bani câștigă o cântăreață de muzică populară din YouTube. Și-a cumpărat o mașină de peste 100.000 de euro: „Fiecare reușită are un preț”

Cine e fotbalistul român care va participa la „Insula Iubirii” în Spania cu iubita. Jucătorul are doar 22 de ani

Laurențiu Reghecampf pleacă cu o parte din avere după divorț. Anamaria Prodan: „Și-a luat fără acordul nostru”

PARTENERI - GSP.RO BREAKING | Florentin Dumitru, fostul mijlocaș de la Steaua și FCSB, în arest la domiciliu!

Playtech.ro Simona Halep, adevărul despre problemele din căsnicia cu Toni Iuruc. Sportiva a răbufnit

Observatornews.ro Violeta a murit după ce a fost bătută şi ţinută flămândă de Dan. Românul a stat două zile cu moarta în casa din Italia. Acum riscă 14 ani de închisoare

HOROSCOP Horoscop 29 octombrie 2021. Capricornii dau impresia că tot timpul pe cerul vieții lor e furtună, cu tunete și fulgere

Știrileprotv.ro Ce trebuie să știe românii care consumă energie până în 300 kW şi gaze până în 200 m cubi lunar

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Tehnologia din spatele aspiratorului pare desprinsă din viitor