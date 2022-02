La vremea respectivă, Simona Gherghe anunțase public că Lucian Viziru a cerut bani ca să apară la emisiunea ei. În 2011, actorul se despărțise de Tania Budi, după o relație de 2 ani, iar gazda emisiunii de la Antena 1 ar fi dorit să vorbească despre acest subiect.

Între Simona Gherghe și Lucian Viziru a izbucnit un adevărat scandal în urmă cu 11 ani, iar cei doi nu s-au împăcat nici acum. „Omul ne-a cerut bani și apoi a vrut drept la replică pentru că am spus pe post că a cerut bani. El a intrat să dea un drept la replică, l-a dat. La revedere! Iar eu am trecut la următorul invitat. Acesta a fost Cătălin Botezatu. Cât despre bani, eu am adus probe, am arătat e-mailul. Cum adică, nu l-am plătit pe Goran Bregovic și să-l plătesc pe Lucian Viziru? Cât despre sfaturile lui… Asta-i bună, mă învață Lucian Viziru pe mine să fac televiziune! Fiecare să facă ce știe mai bine, el muzică, eu televiziune”, a spus fosta prezentatoare de la „Acces Direct” la vremea respectivă.

Ulterior, Lucian Viziru i-a răspuns Simonei Gherghe și a spus că banii erau pentru trupa lui. „Eu nu am cerut bani ca să vin în emisiunea dumneavoastră, eu am cerut bani pentru cântare. Eu nu cer niciodată bani pe unde mă duc să vorbesc. Am cerut 1000 de euro pentru trupa Lucian Viziru, care e formată din 5 băieți”, se apăra actorul atunci.

Lucian Viziru și Simona Gherghe nu s-au împăcat

Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Lucian Viziru a avut o reacție neașteptată când i-a fost adus aminte scandalul cu Simona Gherghe. Actorul a vorbit urât despre prezentatoarea de la Antena 1 și a mărturisit că nu s-au împăcat nici în prezent, la mai bine de un deceniu de când a avut loc cearta.

„M-a enervat, dă-o d%#*u de aici… M-au invitat la emisiune și eu le-am cerut… nu știu, 2.000 de euro sau ceva de genul ăsta, ca să cânt în emisiune. Când a ieșit pe post, m-a făcut Robbie Williams de România, că cine te crezi…

Nu ai voie să ai, ca jurnalist, genul ăsta de remarci. Adică tu poți să fii imparțial și atât. Ea voia să vorbească despre… (n.r. – povestea dintre Augustin Viziru și Tania Budi). A fost o chestie, care iar m-a… A fost ceva acolo, dar nu vreau să mai discut, nu mai contează. (…) Nu m-am împăcat cu Simona. A rămas însărcinată, nu știu de ce a ieșit din schemă. Oricum ce a făcut ea în direct… nu se face. Nu ai voie când ești om de presă să faci ce a făcut ea”, a spus Lucian Viziru.

