Mădălina Ghenea a fost premiată și la Ischia, Taormina și Veneția. Astăzi le-a arătat urmăritorilor și premiul obținut la Festivalul de Film din Tropea.

„Sunt în Tropea, am participat aici la un festival de film, unde am fost premiată (…) Încă nu îmi vine să cred. Am tot luat premii vara asta, la Ischia, la Taormina, la Magna Graecia, în Veneția două premii. Nu îmi vine să cred, dar am decis să iau o pauză, aș spune eu meritată. Este prima mea pauză, singura.

Micuța este cu mama mea, a început școala, iar eu am decis să rămân în acest paradis câteva zile singură, în vacanță. Să vă arăt cât este de frumos. Nu am crezut că există un așa loc pe pământ și eu nu știam de existența acestui loc. Poate mă mut aici”, a povestit Mădălina Ghenea, potrivit Spynews.

„Sunt atât de mândră de acest premiu (…) Chiar mi l-am dorit. Când am văzut premiul la conferința de presă dinaintea festivalului, am spus: Mi-l doresc (…) Abia aștept să îl duc acasă la fetița mea. Ea are o colecție cu premiile mele”, a mai spus actrița.

Mădălina Ghenea și Lady Gaga au impresionat cu aparițiile lor la Festivalul de Film de la Veneția, care s-a desfășurat în perioada 28 august – 7 septembrie. Amândouă au fost la premiera filmului „Joker: Folie a Deux”, în care cântăreața joacă alături de Joaquin Phoenix.

