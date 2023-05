Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti, la clasa profesorilor Amza Pelea şi Ion Cojar, Magda Catone a jucat de-a lungul carierei numeroase roluri pe scena teatrului şi a filmului românesc, debutând încă din facultate, cu pelicula lui Lucian Pintilie „De ce trag clopotele, Mitică?”.

În serialul romance de la Antena 1, Magda Catone va juca rolul Doinei, mama Evei (Anda Sârbei – protagonistă), dar şi a altor două fete, o femeie simplă de pe lângă Târgovişte, dar cu gura mare şi gata oricând să dea un sfat, chiar şi celor care nu i-l cer. Lucrătoare la o fabrică de textile, Doina cunoaşte gustul amar al disponibilizării, chiar când ajunsese şefă de secţie, atunci când fabrica intră într-un proces de tehnologizare.

Cu o pensie de nimic, Doina încearcă să ţină pe picioare o afacere deschisă cu banii fiicei sale, însă atunci când află că aceasta şi-a dat demisia e tot mai conştientă că îşi va pierde casa. Mama Evei nu ratează niciun prilej să îşi proiecteze propriile frustrări asupra fetelor, pe care le vrea neapărat măritate.

„Mă aflu prinsă ca într-o dulce capcană într-o saga de zile mari (deşi se filmează chiar şi noaptea) – Lasă-mă, îmi place! Camera 609, despre care consider că va fi un proiect reuşit! Vorbim de Antena 1 şi de vechea mea prietenă, cu care m-am reîntâlnit după o sumă de ani, Ruxandra Ion, care coordonează echipa de filmare cu mână de fier şi care are în palmares realizarea cu succes a unor super producţii TV.

Recomandări Prima zi de grevă în școli, fără nicio nouă discuție între Guvern și sindicate. Lider sindical: „Nu-i interesează. Sunt nepăsători!” Greva continuă și mâine

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„În mic”, sunt ca Soacra cu trei nurori, a lui Creangă, căci am trei fete mândre cucuiete, alese pe sprânceană, sau ca în piesa „Trei Surori”, de Cehov, în care mă lupt cu vicisitudinile vieţii, să le aşez la casa lor cât mai bine!. Am să revin cu amănunte, ca un reporter de profesie şi am să vă ţin la curent cu poveştile noastre de pe platou şi din vieţile noastre! Pentru o vreme, familia mea „lărgită” va fi echipa de filmare de la Lasă-mă, îmi place! Camera 609!”, dezvăluie Magda Catone.

Despre „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim-plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te-vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire.

Recomandări Șansa de renaștere a cabinetelor de planificare familială stă în banii de la UE: „Avem o masă de consultație, dacă vine o doamnă mai grea, se rupe”

Tot în prim-plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament. Desigur, moștenirea este foarte dorită de unii și extrem de dorită de alții, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.

Playtech.ro „Și atunci mi-a dat de m-a julit”. Cum arată acum și ce s-a ales de tânărul care a înnebunit internetul cu „perversa de pe Târgu Ocna”

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

TVMANIA.RO Irina Fodor, dezvăluire neașteptată, după ce s-au aflat concurenții de la America Express sezonul 6

FANATIK.RO Ce a pățit un român în Palma de Mallorca. Avertisment pentru toți turiștii. „Insula e plină de tâlhari”

Știrileprotv.ro „Am primit un diagnostic de groază”. Povestea unei femei care a ignorat simptomele evidente ale unei boli grave

Observatornews.ro „Bietul copil, el nu a avut de ales”. Veronica s-a aruncat de pe un viaduct înalt de 90 de metri ținându-și în brațe fiul de 4 ani, în Italia

Orangesport.ro I-a distrus din cinci cuvinte. Becali şi jucătorii, ironizaţi de Hagi la petrecerea din club: "FCSB, miei" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Camelia Pătrășcanu, horoscopul verii 2023. Nativii Fecioară sunt la mâna destinului, în timp ce Berbecii vor face progrese