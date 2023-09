Magicianul Robert Tudor trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Elena de mai bine de 10 ani și împreună au doi copii, Adeline (3 ani) și David (6 ani). Pentru că cei doi părinți au un program foarte încărcat, aceștia au decis să angajeze o bonă pentru a-i ajuta cu cei mici. Colegul lui Răzvan Simion și al lui Dani Oțil a povestit că a angajat o bonă după ce a găsit un anunț pe Internet.

Invitat în podcast-ul lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea, „Colegi de Cameră”, magicianul Robert Tudor de la Antena 1 a povestit:

„Căutăm o bonă. Ultima bonă știi ce făcea? Fura! Venea nevastă-mea și îi zicea: «Dar parfumul ăla nu știți unde e?». Și a doua zi: «Uite-l!». Îl aducea a doua zi. Și de la copii fura, că avea și ea copii. Mai lipseau lucruri și de la cei mici. «N-ați văzut cumva haina lu aia mică?». Știți cum am dat-o de gol? Cu camerele. Am văzut-o și i-am zis, a recunoscut tot.”

După ce a văzut imaginile surprinse de camerele de supraveghere, magicianul a concediat-o pe femeia care avea obiceiul de a sustrage lucruri din casa lui. Bona a recunoscut că a luat bunurile care nu îi aparțineau, iar contractul lor s-a încheiat. Acum, Robert Tudor a anunțat că este în căutarea unei noi doamne care să îi ajute cu cei mici și speră că de data aceasta experiența va fi una plăcută.

Povestea neștiută a magicianului Robert Tudor

Colegul lui Dani Oțil și al lui Răzvan Simion a povestit că mama lui nu l-a dorit atunci când a aflat că este însărcinată și a apelat la mai multe metode de avort, care nu au funcționat. Robert Tudor consideră că este un miracol că el a venit pe lume.

„Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit. Că sunt în viață acum, că stau de vorbă de cu tine… e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama. Prima dată cu lingura, să bage lingura ca să avorteze. A sărit și cu sacul de ciment în brațe de la etajul 1. Trebuia să plece cu tata cu mașina și apoi a început să plouă afară și nu mai pornea mașina. Voia să meargă să mă avorteze la o femeie care făcea chestii din astea. Așa se făcea atunci în 84”, a povestit magicianul la podcastul lui Cătălin Măruță.

Robert Tudor a dezvăluit că nu aude deloc cu urechea stângă, fiind o consecință a încercării disperate a mamei sale de a face întrerupere de sarcină. El nu a auzit niciodată, iar aparatul auditiv l-a pierdut când făcea parte din echipa „Vocea României junior”, apoi nu și-a mai permis să cumpere unul nou.