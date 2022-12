Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Robert Tudor a mărturisit că nu aude cu ureche stângă și că s-a născut cu gura strâmbă, vina aparținând mamei sale. Magicianul, în vârstă de 38 de ani, a făcut confesiuni emoționante despre viața lui.

„Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă”

Colegul lui Dani Oțil și al lui Răzvan Simion a povestit că mama lui nu l-a dorit atunci când a aflat că este însărcinată și a apelat la mai multe metode de avort, care nu au funcționat. Robert Tudor consideră că este un miracol că el a venit pe lume.

„Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit.

Că sunt în viață acum, că stau de vorbă de cu tine… e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama.

Prima dată cu lingura, să bage lingura ca să avorteze. A sărit și cu sacul de ciment în brațe de la etajul 1. Trebuia să plece cu tata cu mașina și apoi a început să plouă afară și nu mai pornea mașina. Voia să meargă să mă avorteze la o femeie care făcea chestii din astea. Așa se făcea atunci în 84”, a povestit magicianul.

Robert Tudor a dezvăluit că nu aude deloc cu urechea stângă, fiind o consecință a încercării disperate a mamei sale de a face întrerupere de sarcină. El nu a auzit niciodată, iar aparatul auditiv l-a pierdut când făcea parte din echipa „Vocea României junior”, apoi nu și-a mai permis să cumpere unul nou.

„Cică auzeam un pic când eram mic, dar apoi s-a agravat. Am purtat și aparat o perioadă și îmi era mai bine. Am fost la medici și am ăia dezactivați. Cică sunt niște perișori în ureche și eu nu-i mai am. (…) Era și aparatul scump și nu mi-am mai luat altul”, a povestit magicianul Robert Tudor.

„Când te naști, Dumnezeu te aduce pe pământul ăsta ca tu să faci ceva măreț”

Magicianul a avut o copilărie foarte dificilă, însă a descoperit care este rolul său pe pământ. Robert Tudor reușește de fiecare dată să facă oamenii să zâmbească cu glumele sale și trucurile de magie.

„Când te naști, Dumnezeu te aduce pe pământul ăsta ca tu să faci ceva măreț, să rămână ceva în urma ta. Și eu asta vreau să fac prin râsete, prin magie”, a precizat magicianul în podcastul „Acasă la Măruță”.

Robert Tudor este căsătorit din anul 2004 cu Elena și împreună au doi copii, o fetiță și un băiat.

Cum a devenit Robert Tudor magician

„Eram într-o companie a lui Doru Rancea, soțul lui Beatrice Rancea. El m-a luat sub aripa lui timp de cinci ani. Am cerut o mărire de salariu, de 200 de lei, și nu mi-a dat. Aveam 1.400 de lei și îmi doream 1.600 pentru că nu-mi ajungeau. De-atunci am plecat singur la drum.

Mi-am achiziționat numere de magie și am început să fac evenimente în locurile de joacă pentru copii, dar și pentru adulți.

Arsenalul e costisitor! Am investit foarte mult, iar eu de fiecare dată trebuie să apar cu ceva nou. Sunt numere de magie și la 100 și ceva de mii de euro. Eu am dat și 15.000-20.000 de euro pe numere de magie, dar dacă nu aduc un plus de comedie ca oamenii să se uite, ele nu prind. Pentru că dacă faci numere clasice, oamenii își pierd interesul. Eu le împăturesc într-o poveste!”, povestea magicianul Robert Tudor într-un interviu mai vechi acordat gsp.ro.

