Luni, 10 octombrie, la Clubul Studenților din Târgoviște s-a organizat spectacolul „In memoriam Laura Stoica”, la care au participat cântăreți precum Adrian Enache, Monica Anghel, Gabriel Dorobanțu, Ileana Șipoteanu și Mirela Vaida. Concertul a fost organizat de Consiliul Județean Dâmbovița și de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, accesul fiind liber în limita locurilor disponibile.

„Pentru public a fost ok. Dar nu și in memoriam Laura Stoica”

Elena Stoica, mama regretatei artiste, a fost invitată la concert și a urcat pe scenă, unde a spus câteva cuvinte în memoria fiicei sale. În timpul evenimentului, mama Laurei Stoica a fost spectator. Elena Stoica a fost dezamăgită de cum s-a organizat spectacolul.

„Am fost invitată anul acesta. A fost ca la un concert cu artiști consacrați. Sala plină, dornici de a vedea și de a asculta voci frumoase. Din repertoriul Laurei, doar două piese, cântate de Monica Anghel și de Mirela Vaida. Ceilalți artiști au cântat piesele lor. Pentru public a fost ok. Dar nu și in memoriam Laura Stoica. Mai mult nu am ce să vă spun”, a declarat Elena Stoica pentru ego.ro.

Mama Laurei Stoica nu a fost invitată până acum la toate spectacolele „In memoriam Laura Stoica”. „Ei fac spectacolul de câțiva ani, în numele ei, dar invitații nu au nicio legătură cu Laura. Nu e pentru prima dată, când nu am fost în sală. Nu se face așa ceva, nu vor să ne cheme. Am participat într-un an, mă anunțase cineva că va avea loc, m-am interesat la Cultură și cu greu mi-au făcut un loc în sală, acum vreo trei ani. Apoi, nu s-a mai ținut, a venit pandemia. Acest spectacol se ține de șase ani. Atunci, l-au anunțat pe fiul meu, chiar în ziua desfășurării evenimentului, dar el era la mare, iar eu eram plecată de acasă, eram într-o stațiune”, spunea Elena în urmă cu ceva timp.

16 ani de la moartea Laurei Stoica

În seara de 9 martie 2006, Laura și Cristi și-au pierdut viața într-un cumplit accident de circulație, în timp ce se întorceau de la Urziceni, unde Laura avusese un concert.

