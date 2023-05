Prin Skype, Ștefania Stănilă a intrat în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a spus cât de rău îi pare că a fost eliminată de la Survivor România 2023. Și mama fostei concurente și-a spus punctul de vedere despre eliminarea fiicei sale.

„Pentru mine a fost un șoc când am văzut și am auzit. Și știu că foarte mulți oameni cu bună credință au fost alături de ea, au urmărit-o, au avut încredere în acest copil minunat și educat. (…) A dat tot ce a avut pe traseu. A făcut tot ce s-a putut în această competiție. Pentru ea a fost foarte greu. Vreau să le mulțumesc oamenilor care au susținut-o până în ultima clipă. Pentru mine, Ștefania este câștigătoarea acestui show”, a spus mama Ștefaniei Stănilă, printre lacrimi.

Femeia consideră că eliminarea sportivei a fost una nedreaptă și că ar fi fost votată de mulți oameni. „Nu am primit nicio confirmare pe niciun vot. Nu cred că acest copil nu a fost votat. Eu stau în Aninoasa. Primarul de aici, toată lumea a votat-o. Nu se poate așa ceva! E toată lumea revoltată”, a spus mama Ștefaniei, deranjată de situație, la PRO TV.

Momentan, Ștefania Stănilă se află în Republica Dominicană, acolo unde a stat timp de 4 luni. Fosta concurentă de la Survivor România 2023 regretă că a fost eliminată și mărturisește că o susține pe Carmen Grebenișan pentru a câștiga competiția.

„Am creat o prietenie foarte frumoasă cu Carmen și o susțin din tot sufletul. Îmi doresc ca ea să câștige Survivor. Pentru că merită, e o fată frumoasă, sinceră și ne-am apropiat foarte natural”, a mărturisit Ștefania.

Întrebată cum se simte după eliminarea din competiția Survivor și dacă se aștepta la asta, Ștefania a declarat: „Mă doare foarte tare. Simt foarte multă durere. Culmea e că nu mă mai doare genunchiul deloc. Abia așteptam să intru pe traseu și să dau tot ce e mai bun. Nu se compară durerea pe care o am în suflet cu durerea pe care am avut-o la genunchi. Sincer nu m-am așteptat. Chiar mi-am dorit din suflet să merg mai departe și aș vrea să zic că accidentarea mea nu a fost atât de gravă. Am fost la RMN și am doar o întindere la ligamente. Asta nu m-ar fi oprit să intru pe trasee. (…) Accidentarea asta nu mă oprea ca să lupt. Tot ce simt e foarte intens”.

Ștefania Stănilă a părăsit Survivor România, chiar înainte de săptămâna finalei

Emoționați și cu sufletul strâns, cei șapte concurenți au revenit în sala de Consiliu pentru a afla rezultatul votului celor de acasă. Andreea Moromete și Ștefania Stănilă s-au aflat în prim plan, iar decizia telespectatorilor a adus-o, ca de fiecare dată, Daniel Pavel. Competiția s-a încheiat, de această dată, pentru Andreea, fosta Războinică.

Înainte ca Daniel Pavel să-i stingă flacăra, cu ochii în lacrimi, Ștefania a declarat: „Nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Mă doare foarte tare pentru că simțeam că pot mai mult de atât. Nu-mi pare rău de absolut nimic, de nimic din ceea ce am făcut aici. Așa trebuie să fie, ceva mai bun mă așteaptă acasă. Mă doare și simt că ceva încă rămâne în Survivor. Nu-mi vine să cred. Survivor este experiența vieții mele. Sunt mândră de mine”.

Au mai rămas doar cinci concurenți: Carmen Grebenișan, Alexandra Porkolab, Andrei Krișan, Alexandra Ciomag și Dan Ursa. Dintre aceștia, doar unul va ridica trofeul deasupra capului, săptămâna viitoare.

