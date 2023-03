Trupa A.S.I.A. se reunește oficial la concertul din 6 martie de la Sala Palatului și va continua să susțină spectacole. Acum, din formație fac parte Anca Neacșu, Sorana Darclee, Ianna Novac și Anemona, fără Irina Nicolae, care a fost una dintre solistele trupei încă de la fondarea A.S.I.A.

„Aș vrea să nu mai vorbească despre mine, asta e problema”

Un scandal de proporții a izbucnit când Irina Nicolae a aflat că A.S.I.A. susține un concert aniversar, iar ea nu a fost invitată. A făcut declarații pe larg, i-a acuzat pe managerii trupei că ea nu a fost luată în seamă. Ulterior s-a aflat că nu e vorba despre un concert aniversar, ci unul de revenire a trupei. Toate declarațiile și acuzele Irinei Nicolae l-au deranjat pe Florin Ionescu, managerul trupei.

El a luat atitudine acum: „Vreau să merg la un avocat să-mi fac o notificare, care o să ajungă către toată media, ca să nu mai pronunțe numele meu, pentru că nu mă interesează discuțiile care sunt, eu îmi văd de treaba mea, fiecare să-și vadă de treaba lui și atâta vreme cât s-a vorbit despre mine și s-au spus niște lucruri care poate unele nu sunt adevărate, aș vrea să nu mai vorbească despre mine, asta e problema!”, a declarat Florin Ionescu, în exclusivitate, la Antena Stars, conform spynews.ro.

„Am făcut această revenire cu această formulă”

El continuă să lucreze pentru proiectul A.S.I.A., mai ales că îi cunoaște istoricul, a fost încă de la fondare. Florin Ionescu le cunoaște pe toate fetele care au cântat pentru A.S.I.A., ele s-au mai schimbat de-a lungul timpului, Irina Nicolae fiind înlocuită cu Ianna Novac.

„Și Alina putea să se simtă exclusă, și Alexandra, și Silvia. Noi am decis să mergem mai departe cu această formulă, pentru că această formulă a fost la Ianna Novac, la sărbătoarea de 20 de ani, la evenimentul ei și am decis să mergem mai departe, în formula asta, mai mult de atât nu am ce să declar, dacă s-a simțit cineva ofuscat îmi pare rău, dar asta e decizia pe care am luat-o eu și Adi Ordean, să mergem mai departe în această formulă”, a explicat el.

„Dacă cineva se simte ofuscat, e treaba lui, nu mă deranjează pe mine, nu mă interesează”

Și a continuat: „Să vă spun sincer, formația A.S.I.A. este, de fapt, un proiect, În acest proiect sunt opt fete care autodefilat pe aici, dacă una a plecat, am înlocuit-o cu alta, acum am făcut această revenire cu această formulă care mi s-a părut foarte în regulă. Asta este formula cu care am decis eu, în primul rând, să meargă mai departe și cam asta este, dacă cineva se simte ofuscat, e treaba lui, nu mă deranjează pe mine, nu mă interesează!

A vorbit foarte mult despre trecutul formației și al colegelor și al meu, chiar nu mă interesează, nu mai vreau să discut despre asta, ideea este că s-a simțit nu știu din ce motiv, dar nu avea de ce, pentru că această trupă este un proiect în care au fost 8 fete, noi am ales 4 să meargă mai departe”, a încheiat el.

Ce a declarat Irina Nicolae

Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, Irina Nicolae a făcut multe dezvăluiri despre trupa A.S.I.A., dar și despre Florin Ionescu, cel cu care a avut o relație de iubire până să îl cunoască pe Marius Vizer. I-a fost manager, dar și iubit.

Totodată, Irina Nicolae a mai menționat că, deși ea nu a fost invitată pe scenă la concertul A.S.I.A., ea și-a luat bilet chiar în primul rând. Le urează succes fetelor și le sprijină din public.

