Moda manelelor la festivalurile din România nu a apus, și Saint Levant a dansat și s-a distrat aseară, pe scena de la Summer Well Festival 2025, pe ritmurile unei manele. În fața publicului numeros, artistul de origine palestiniană a pus melodia „Made in Romania”, cântată de Ionuț Cercel.

Maneaua lui Ionuț Cercel la Summer Well 2025

De fapt, maneaua e inspirată de piesa lansată de Loredana Groza și Marius Moga în urmă cu mai mulți ani de zile. E aceeași melodie pe care echipa de fotbal Inter Milano a sărbătorit câștigarea titlului.

De pe scena de la Summer Well Festival 2025, Saint Levant a energizat publicul cu maneaua cântată de Ionuț Cercel. Toți au fredonat versurile, au dansat și au sărit în sus, fix cum a făcut și artistul palestinian. Înconjurat de mai mulți membri din echipa lui, acesta a dovedit că se simte bine pe versurile piesei.

După momentul lui, reacții au început să apară pe TikTok. „Nebunie curată!! @Saint Levant, ai fost absolut genial. Mulțumesc!”, a scris un fan în mediul online, unde a distribuit și un clip cu momentul.

Cine e Saint Levant

Saint Levant, pe numele real Marwan Abdelhamid, este un artist palestinian-francez-sârb crescut în Gaza și stabilit acum în California.

A copilărit în Gaza până la vârsta de 11 ani, când familia sa a fost nevoită să se refugieze în Iordania din cauza războiului. Mai târziu s-a mutat în Statele Unite, unde a absolvit Universitatea din California, Santa Barbara, cu o diplomă în Relații Internaționale.

Cântă în engleză, arabă și franceză, îmbinând hip-hop, R&B și influențe nord-africane într-un stil distinct. A devenit cunoscut în 2022 cu piesa virală „Very Few Friends”, iar în 2023 a lansat EP-ul From Gaza, with Love.

În 2024 și-a făcut debutul la Coachella și a scos albumul Deira, un tribut emoționant pentru hotelul construit de tatăl său în Gaza, distrus în război. Muzica lui combină povești personale, teme politice și o energie globală care i-a adus o bază de fani din întreaga lume.

