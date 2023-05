Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, Mara Bănică a vorbit deschis despre banii pe care îi primea când lucra la Antena 1. Jurnalista venea des în platoul emisiunii „Acces Direct”, dar și la „Xtra Night Show”.

Chiar dacă a lucrat mulți ani la Antena 1, Mara Bănică mărturisește că cel mai bine plătită a fost la Kanal D. Cătălin Măruță a fost curios să afle dacă invitata sa lua mai mulți bani decât Mirela Vaida, care este acum prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” la Antena Stars.

„La un moment dat, da (n.r. – câștiga mai mulți bani decât Mirela Vaida), că aveam și un contract cu niște greci. Nu știu cât avea Gherghe. Știam cât are (n.r. – Mirela Vaida) pentru că era în aceeași prăvălie, știam cât avusese Kiki Cioran și știam că ea venise pe aceiași bani”, a dezvăluit Mara Bănică.

Cu Simona Gherghe, jurnalista avea o relație bună ca între colege. „Aveam, așa, o relație corectă, nu avem o prietenie, dar vorbim și acum. Simona este o tipă în banca ei, o tipă deșteaptă, citită și asta se vedea. Știe cu televiziunea, chiar știe”, a declarat Mara Bănică despre prezentatoarea emisiunii matrimoniale „Mireasa”, relatează unica.ro.

„Cu Vaida nu aveam nimic în comun”

În schimb, Mara mărturisește că nu avea prea multe lucruri în comun cu Mirela Vaida. „Nu am căzut într-o admirație față de Vaida. Profesional, aveam aceleași lucruri în comun. (n.r. – cu Simona Gherghe). Cu Vaida nu aveam nimic în comun, din păcate, nu aveam același umor, nu era genul meu”, i-a mărturisit Mara Bănică lui Măruță.

Jurnalista a decis să se retragă din televiziune pentru a se putea ocupa mai mult de cei doi copii ai săi. Mara Bănică nu ar spune nu unui proiect pe placul ei pe micul ecran.

„M-aș întoarce în televiziune, nu cred că mă definește online-ul momentan. Nici nu vreau să încerc. Cred că aș face emisiuni despre femei, eu nu sunt feministă. Eu cred că bărbații sunt mai deștepți decât femeile, chiar cred lucrul ăsta. Despre copii, despre iubiri, despre povești, dar nu circotecă.

Știind că am lipsit de lângă Dima când era mic, pentru că trebuia să muncesc, vreau să-i dau cât mai mult timp Doncăi.”

Mara Bănică a fost corespondent de război

Mara Bănică este o jurnalistă cu experiență în domeniul monden. Până acum mai bine de un an, ea a apărut constant în emisiunea „Acces Direct”, unde analiza subiectele alături de Mirela Vaida. După 12 ani de colaborare cu Antena 1, jurnalista a simțit nevoia unei schimbări în viața ei din punct de vedere profesional. Ulterior, ea a apărut la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

În ceea ce privește cariera sa, foarte puțini dintre fanii ei cunosc faptul că a fost corespondent de război. În 2003, Mara Bănică ajungea în Irak, acolo unde urma să relateze fiecare întâmplare. Jurnalista a plecat cu o cameră de filmat de buzunar și un telefon prin satelit pe care le-a folosit pentru a transmite cele mai noi informații în România, direct de pe front.

La „În oglindă” cu Mihai Ghiță, Mara Bănică a vorbit despre întreaga experiență. „Abia așteptam. Eu lucrasem pe Poliție. Eram reporter acreditat la MAI deja de 7 ani. Era prima oară când auzeam de un astfel de eveniment și se punea problema să plece reporteri de la noi. Cine să plece altcineva?! M-am dus la Cristoiu, i-am bătut la ușă și i-am zis că vreau să plec în Irak. Mi-a zis că plec, dar șeful nu voia să dea și operator așa că am plecat cu o cameră mică, a lui Cristoiu. Era o cameră de buzunar cu care am filmat singură, în timpul războiului.

Am stat acolo o lună și jumătate și am transmis de acolo. În 2003 nu aveam nicio percepție despre cum sunt primite imaginile pe care le transmit eu, cum sunt transmisiunile mele și am primit un premiu, Cel mai obiectiv corespondent de război”, a explicat Mara Bănică în emisiunea lui Mihai Ghiță.

