Marcel Pavel respectă cu strictețe sfaturile medicilor, după ce s-a vindecat de COVID. “Mi-au zis să nu mai fac sport de contact”

Acum, acesta este într-o formă de zile mari și se află din nou alături de colegii săi de la Te cunosc de undeva! Medicii i-au sugerat să facă exerciții și mișcare în aer liber, pentru a se recupera mai repede.

“Am fost la mare să fac aerosoli, apoi am fost la munte. De când am ieșit din spital, am fost de vreo 20 de ori la munte. Medicii mi-au zis să nu mai fac sport de contact, cum făceam până acum, ci doar câteva exerciții.

Acum fac exerciții banale: flotări, genuflexiuni, aplecări și exerciții pentru respirație. Pe astea le fac mai ales la orele de canto.

De asemenea, nu mai am voie să alerg, poate după ce o să mai slăbesc vreo 9 kilograme și atunci doar alergare ușoară”, a spus Marcel Pavel la emisiunea “Showbiz Report”, potrivit VIVA.

“Nu puteam sta în picioare, aveam ameţeli, nu am mâncat 7 zile, nu puteam să respir, aveam senzaţia că mă sufoc.

Am şi acum o durere surdă la spate, simt un junghi în spate când respir adânc”, a spus Marcel Pavel la “Sinteza Zilei” (Antena 3).

S-a temut cel mai tare să nu ajungă la Terapie Intensivă, de unde nu mulţi au mai ieşit pe picioarele lor.

“Am avut tuse cu sânge, am fost şocat. Aveam sânge pe plămân. Eram la doar un pas să fiu intubat, dacă nu mă internam.

Am fost la un pas de moarte, dar doctoriţa mi-a spus toate acestea de-abia după ce m-am întremat”, a mai adăugat acesta.

