În weekend, magazinul de haine pe care Margherita de la Clejani îl deține în centrul Bucureștiului a fost vandalizat. Toate geamurile atelierului său au fost pictate cu graffiti. În ziua în care a ajuns la magazinul său, fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani a avut un șoc când a văzut ce s-a întâmplat.

„Mă aflu pe Calea Victoriei, la laboratorul meu de creaţie vestimentară şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat!”, a anunţat Margherita pe Instagram.

Deși a încercat să șteargă desenele și mesajele de pe geamuri, totul a fost în zadar. Margherita de la Clejani a fost foarte supărată și dezamăgită când a văzut ce i s-a întâmplat. Fiica Vioricăi și a lui Ioniță susține că nu ar fi greșit nimănui ca să fie o răzbunare.

Margherita a renunțat la muzică pentru a se face designer vestimentar, iar tot timpul și-l dedică pentru noua ocupație. Viorica de la Clejani a fost chiar fotomodel pentru fiica ei, artista pozând rochiile de ocazie pe care Margherita le are la vânzare. Rochiile pornesc de la 600 de lei, iar prețul unui costum începe de la 1.500 de lei. Toate hainele sunt făcute după ideile sale.

