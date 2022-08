Maria Constantin a fost cea care a impresionat-o pe jurata „Splash! Vedete la apă”. Înainte să îi acorde nota secretă, Iulia Albu i-a cerut artistei să respecte o promisiune.

Cu frică mare de înălțime și de adâncime, Maria Constantin a acceptat totuşi provocarea „Splash! Vedete la apă”, iar parcursul său în cadrul show-ului de la Antena 1 a fost unul deloc uşor. Tocmai lucrul acesta aveau să îl constate şi juraţii: „Am descoperit ceva nou în legătură cu tine! Mărturisesc că eu aveam altă părere despre tine și ai reușit să mi-o schimbi în seara asta! Fiecare dintre noi este, în orice moment, o operă în construcție și vreau să îmi promiți că vei munci în continuare la tine.

Pe mine m-ai surprins într-un mod foarte plăcut, i-a spus jurata Mariei Constantin, care a intervenit cu ochii în lacrimi: „Iulia, fii atentă! Sunt un om super puternic și, când am venit aici, am zis: «A, e super simplu!» În momentul în care m-am văzut pe marginea bazinului, am zis: «N-o să fac absolut nimic!» (…) îmi cer scuze că plâng, dar, efectiv, nu mă pot abține. Și cred că n-a fost antrenament la care să nu plâng“.

Ce truc a folosit iubitul cântăreței împotriva fobiilor ei, fără ca aceasta să bănuiască vreo clipă, dar și ce tip de săritură a făcut, telespectatorii vor putea descoperi urmărind cel mai răcoritor show al verii, ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1.

Recent, Iulia Albu a comentat ținutele unor vedete în cadrul emisiunii „Poliția Modei”, iar printre acestea s-a aflat și Maria Constantin, pe care criticul de modă a numit-o „pui rotisat”, pentru că exagerează cu bronzul.

Despre „Splash! Vedete la apă”

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“ aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de încurajare înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale Bazinului Olimpic de înot de la Bacău.

În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină. La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze săriturile, dar și să își învingă fricile.

