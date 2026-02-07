Mariah Carey a strălucit la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, purtând diamante în valoare de 15 milioane de dolari.

Celebra artistă a oferit fanilor o reprezentație spectaculoasă vineri, interpretând clasicul italian „Volare”, alături de propriul său hit „Nothing Is Impossible”. În stilul său inconfundabil, Mariah Carey a urcat pe scena stadionului San Siro din Milano purtând diamante, evaluate la 15 milioane de dolari, semnate de Levuma.

Pentru a completa rochia albă de iarnă cu corset și mantou cu pene semnată Fausto Puglisi pentru Roberto Cavalli, cântăreața a ales bijuterii cu diamante tăiate smarald, inclusiv un colier cu două rânduri de pietre prețioase, brățară și cercei lungi.

„Pentru mine, adevăratul lux înseamnă emoție, discreție și atemporalitate. Să o văd pe Mariah purtând creațiile noastre pe o scenă atât de istorică este extrem de semnificativ,” a declarat Ali Khalil, fondator și director creativ Levuma. „Este o expresie puternică a valorilor Levuma – forță discretă, puritate în design și măiestrie excepțională”.

Mariah Carey mai purtase bijuterii Levuma la ceremonia VMAs 2025, unde a fost onorată cu Video Vanguard Award. În timpul reprezentației, artista a strălucit și cu colierul „Rosée Éternelle” și cercei tip candelabru, evaluate împreună la 10 milioane de dolari, oferind publicului o seară de neuitat plină de glam și eleganță.

