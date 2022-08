Cu această ocazie specială, Marian Drăgulescu i-a făcut iubitei o declarație publică de iubire. „La mulți ani îngeraș… sunt fericit că exiști în viața mea! Te iubesc ?❤️????? #love #happybirthday #friends #goodvibes”, a fost mesajul fostului sportiv, pe Instagram.

În mediul online, el a publicat și o imagine, apar ei doi în fotografie, foarte apropiați, au și zâmbetul pe buze. Nici Simona, care nu și-a dezvăluit vârsta, nu s-a lăsat mai prejos, și ea a distribuit o fotografie de la Veneția. Îndrăgostiții s-au bucurat și de o plimbare cu gondola.

Povestea de iubire dintre Marian Drăgulescu și Simona

Marian Drăgulescu e într-o relație cu Simona, de profesie inginer. Cei doi nu sunt căsătoriți, dar acum ceva vreme dezvăluiau că au planuri de nuntă. „Ne dorim copii. Bineînţeles că vrem să fim un cuplu şi din punct de vedere legal, să ne căsătorim. Le luăm uşor, nu ne grăbeşte nimeni, nu ne aleargă nimeni. Important este că noi ne simţim bine.

Viaţa e frumoasă şi merită trăită. Cred că sportul te învaţă foarte bine acest lucru. Am avut şi multe ratări, dar am trecut peste. Întotdeauna am încercat să-nvăţ din lucrurile pe care le-am greşit şi să îmbunătăţesc pe viitor”, a mărturisit Marian Drăgulescu la PRO TV.

Relația sportivului e stabilă, așa că Marian Drăgulescu a dus-o pe iubită la ziua fostei lui soții. Larisa Drăgulescu a împlinit 37 de ani și cu această ocazie a dat o petrecere la care i-a avut drept invitați și pe Marian, și pe Simona. Cei trei au făcut chiar și o poză împreună, semn că se înțeleg foarte bine.

