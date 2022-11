Întrebat de impact.ro ce crede despre divorțul Larisei Drăgulescu, Marian a declarat: „Ce aș mai putea spune… L-am cunoscut și pe el, dată fiind conjunctura. Ei știu mai bine ce s-a întâmplat”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Acum, Marian Drăgulescu se pregătește de deschiderea academiei sale de gimnastică din București, din zona Vitan. „Totul e gata, am cumpărat toate aparatele. Mâine îmi voi deschide, oficial, propria academie de gimnastică, pentru a pregăti copiii pentru performanță.

Tot am amânat, să fie vreo zece ani de când am ideea aceasta, ca să aștept fonduri, parteneriate. Dar nu s-a materializat nimic, așa că am apelat la bugetul personal. Am închiriat spațiu, lângă Vitan, în sectorul 3. Am făcut investiții din economiile adunate”, a mai spus Marian Drăgulescu pentru impact.ro.

Larisa Drăgulescu a trecut prin al doilea divorț

Larisa și Marian Drăgulescu au fost căsătoriți timp de 3 ani, din anul 2006 până în 2009, însă despărțirea lor a fost cu scandal. Separarea de Marian Bogdan a avut loc, în schimb, în termeni amiabili. Cei doi au rămas prieteni.

Recomandări Ce măsuri ar putea lua NATO după ce Polonia a fost lovită de cel puțin o rachetă care a ucis doi oameni. Autoritățile poloneze spun că proiectilul este „de producție rusă”, dar nu au stabilit cine l-a tras

Larisa Drăgulescu și Marian Bogdan s-au cunoscut în urmă cu cinci ani, pe când ea era escortă în Germania. În urmă cu un an și jumătate, în aprilie 2021, ei au devenit soț și soție, au făcut cununia civilă. Distanța i-a făcut însă pe cei doi să ajungă la divorț, după cum a povestit acum Larisa Drăgulescu. „Am divorțat deja, divorțul s-a terminat. Pe 27 octombrie a fost ultima semnătură. Pur și simplu distanța ne-a separat.

Noi comunicăm în continuare prin telefon, ne înțelegem foarte bine, însă nu am putut fi împreună și fizic, pentru că eu am vrut să stau în România, iar el a vrut să rămână în Germania. A fost la distanță în ultimul an, în rest nu, pentru că eu am stat o perioadă foarte lungă în Germania, pe timpul pandemiei a stat și el mai mult cu mine acasă.

În ultimul an, el a hotărât să plece și să stea mai mult acolo. Nu a luat în considerare să se mute în România. Inițial, și eu am crezut că așa voi face, dar mi-am dat seama că îmi place prea mult la mine acasă, am absolut de toate, nu-mi lipsește nimic”, a spus Larisa Drăgulescu, la Antena Stars, conform spynews.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro Imagini HALUCINANTE! Cum arăta Anamaria Prodan înainte de căsătoria cu Reghe. Nu o recunoşti, zici că e altă persoană

Observatornews.ro "Ne vedem în trafic băieţii mei". Un minor din Vâlcea s-a filmat pe TikTok în timp ce conducea o maşină şi provoca Poliţia

Știrileprotv.ro Șapte militari români de la „Mihail Kogălniceanu” au fost reținuți de procurorii militari. Ce ar fi făcut la baza NATO

FANATIK.RO LIVE / Două rachete au căzut într-o localitate din Polonia. Varșovia nu va invoca Articolul 4 din Tratatul NATO

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi specială, care poate schimba multe dintre problemele cărora nu le-au găsit rezolvare

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood