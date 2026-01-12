După ce a fost lider de audiență cu primele ediții difuzate, Survivor România 2026 vine cu o surpriză: Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țara noastră, și-a făcut bagajele și merge în Republica Dominicană!

Marian Godină, noul concurent de la Survivor România 2026

Potrivit surselor Libertatea, Marian Godină a negociat intens în ultimele săptămâni cu Antena 1, iar în urmă cu aproximativ trei săptămâni a semnat contractul pentru Survivor România 2026, urmând ca în cel mai scurt timp să se urce în avion și să plece spre jungla dominicană, acolo unde se filmează show-ul.

Înainte de a plecat din România, celebrul polițist și-a anunțat fanii că a intrat în concediu fără plată și că va pleca din țară, pentru a participa la o emisiune, fără a oferi mai multe detalii. Mai mult decât atât, el a dezvăluit că Georgiana Godină, soția lui, se va ocupa de conturile sale de pe rețelele de socializare.

Chiar dacă Marian Godină nu a afirmat în ce emisiune va pleca, Libertatea a aflat și anunță în exclusivitate că este vorba despre Survivor România 2026, show difuzat de Antena 1 în fiecare vineri, de la ora 20.30, dar și sâmbătă și duminică, de la ora 20.00.

Ce a scris polițistul pe internet după ce a semnat cu Antena 1

Iată mai jos întregul mesaj al lui Marian Godină:

„În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare, cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde.

​Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate.

​Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul pentru creșterea copilului. M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal, nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea. ​Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință.

Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec trei sau chiar patru luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate. ​În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată.

Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului. ​Așadar, în perioada următoare voi fi în concediu fără plată: nu voi lua niciun ban de la angajator și nici nu mi se va considera vechime această perioadă, iar aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit. P.S.: e posibil și să mă întorc mult mai repede”

