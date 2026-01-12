Cuprins:
După ce a fost lider de audiență cu primele ediții difuzate, Survivor România 2026 vine cu o surpriză: Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țara noastră, și-a făcut bagajele și merge în Republica Dominicană!
Marian Godină, noul concurent de la Survivor România 2026
Potrivit surselor Libertatea, Marian Godină a negociat intens în ultimele săptămâni cu Antena 1, iar în urmă cu aproximativ trei săptămâni a semnat contractul pentru Survivor România 2026, urmând ca în cel mai scurt timp să se urce în avion și să plece spre jungla dominicană, acolo unde se filmează show-ul.
Înainte de a plecat din România, celebrul polițist și-a anunțat fanii că a intrat în concediu fără plată și că va pleca din țară, pentru a participa la o emisiune, fără a oferi mai multe detalii. Mai mult decât atât, el a dezvăluit că Georgiana Godină, soția lui, se va ocupa de conturile sale de pe rețelele de socializare.
Chiar dacă Marian Godină nu a afirmat în ce emisiune va pleca, Libertatea a aflat și anunță în exclusivitate că este vorba despre Survivor România 2026, show difuzat de Antena 1 în fiecare vineri, de la ora 20.30, dar și sâmbătă și duminică, de la ora 20.00.
Ce a scris polițistul pe internet după ce a semnat cu Antena 1
Iată mai jos întregul mesaj al lui Marian Godină:
„În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare, cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde.
Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate.
Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul pentru creșterea copilului. M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal, nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea. Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință.
Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec trei sau chiar patru luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate. În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată.
Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului. Așadar, în perioada următoare voi fi în concediu fără plată: nu voi lua niciun ban de la angajator și nici nu mi se va considera vechime această perioadă, iar aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit. P.S.: e posibil și să mă întorc mult mai repede”
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.