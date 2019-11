De Livia Lixandru,

Maia Morgenstern, Dan Bittman, Gina Pistol și mulți alții îi vor ironiza fără rețineri pe cei trei jurați.

Marian Godină, poliţistul braşovean care a ajuns vedetă pe internet datorită modului simpatic în care povesteşte pe Facebook intervenţiile sale, a urcat pe scena iUmor cu emoții pentru a-i face o surpriză lui Cheloo.

„Am venit la iUmor pentru Cheloo. Îl admir foarte mult și am primit încântat invitația de a urca pe scena iUmor, mai ales după ce Paraziții au scos melodia Antimiliție și au fost dați în judecată.

Am și scris pe blogul meu că imaginea Poliției vine din interior, nu de la o melodie rap. Am avut emoții de când am ajuns la platourile de filmare până când am ieșit de pe scenă, nu e un lucru pe care îl fac în fiecare zi”, a declarat Godină despre experiența pe scena iUmor.

Pentru prima oară în cele șapte sezoane de iUmor, show-ul va avea și o semifinală în care vor participa cei care au primit cele mai multe voturi în aplicația iUmor, dar nu au reușit să se claseze pe primul loc în preferințele publicului.

Câștigătorul semifinalei, care va avea loc pe 6 decembrie, se va alătura celor 11 finaliști în lupta pentru marele premiu în valoare de 20.000 euro din data de 13 decembrie.

