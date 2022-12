Actorul din serialul „Clanul” a surprins când a mărturisit că a fost îndrăgostit în copilărie de Dana Rogoz și că până și astăzi are o slăbiciune pentru ea.

„Vai, ce crush aveam pe ea când eram mic! Mă uitam la «La Bloc» doar pentru ea”, a spus Marian Olteanu.

Și a continuat: „Când am dat casting la «Clanul», am dat cu Dana, în martie. Nu am avut curaj să îi spun, evident. Ea se uita la mine, eu dădeam textul cu ea… Cert e că atunci când am început să joc cu ea, nu mai conta pentru mine că era casting. Ce a însemnat atunci, în copilărie, o să rămână așa pe o perioadă lungă. E una dintre cele mai frumoase și talentate artiste, o apreciez enorm”, a mai declarat el.

Cine este Marian Olteanu, actorul din serialul „Clanul”

Actorul a studiat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale Bucureşti, Facultatea de Teatru, Master Arta actorului, prof. Gelu Colceag, promoția 2016. De asemenea, a terminat Facultatea de Teatru, specializarea arta actorului, prof. Florin Zamfirescu, promoția 2014.

Marian Olteanu, actor al Teatrului Mic, a primit unul dintre rolurile principale pozitive, iar despre această oportunitate spune că este un mod prielnic de a arăta și o altă latură.

„Într-adevăr, ce s-a difuzat până acum ca spoiller pare că sunt bătut bine de tot și că toată lumea are ceva cu mine. Cred că toată lumea are ceva cu mine, însă e justificat în scenariu”, a povestit Marian pentru Ego, despre cel mai important proiect al său.

Pentru Libertatea, tânărul actor a dezvăluit cum și-a ales această meserie, cine a fost profesorul care l-a inspirat în facultate. „Cumva știam dintotdeauna, dar totul s-a concretizat în liceu când am făcut vreo 2-3 proiecte și de teatru și de film cu dirigintele meu. Țin minte că mi-a plăcut extrem de mult «procesul» de a face film, chiar dacă era vorba de un nivel de amatori. Când am jucat într-o piesă de teatru, știu că mi-am zis că e «altfel» și că senzația de pe scenă e incredibilă”, a povestit tânărul, care a învățat actorie de la cei mai buni, printre care și Florin Zamfirescu.

„Eu mă mândresc că am fost studentul dumnealui. Chiar înainte să începem să filmăm «CLANUL», m-a sunat să mă felicite pentru rol și să-mi spună că se bucură că un fost student are parte de succes. În facultate ne-am înțeles foarte bine, nu uit nici azi lecțiile de luni sau alte «rezolvări» pentru scenele pe care le pregăteam pentru examene

Eu am simțit că m-a iubit dintotdeauna ca student, de la admitere și până azi. Au fost perioade când eram destul de rătăcit eu cu mine și ca să mă regăsesc, cumva mă întorceam la facultate și-l rugam dacă pot să stau să asist la cursurile dumnealui. Stăteam sufleur pentru studenți. Vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru toate lucrurile pe care le-am învățat de la dumnealui și ca profesor, și ca actor”, ne-a declarat actorul.

