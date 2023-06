În cadrul interviului, Marina Almășan a făcut mărturisiri sincere despre personalitatea lui Victor Socaciu, cu care are un băiat, și subliniază faptul că acesta a fost întotdeauna un rebel. A suportat cu greu restricțiile și îndrumările pe care le primea, fiind mereu în căutarea libertății de exprimare și a realizării sale artistice.

Marina Almășan: „Îmi dau seama că nu a fost o înșelare a mea, ca femeie”

Ea a înțeles dorința lui Victor Socaciu de a-și continuă activitatea de artist, însă a încercat să-i tempereze pasiunile. „Victor a fost toată viața un rebel. A suportat foarte greu să i se spună ce are de făcut… El a tolerat aceste opreliști în numele iubirii pe care o avea pentru mine, după care a început să le încalce; aici a început, de fapt, marea trădare, care acum, după ani, îmi dau seama că nu a fost o înșelare a mea, ca femeie.

El dorindu-și foarte mult să își continue activitatea de artist – și îl înțeleg acum, după moartea lui – să meargă pe scene, să cânte, chiar dacă era parlamentar. Am încercat să îl domolesc puțin…”, a declarat Marina Almășan despre Victor Socaciu, care a murit în decembrie 2021.

Marina Almășan l-a acuzat pe Victor Socaciu de infidelitate

Prezentatoarea susține că a descoperit că partenerul ei de viață, în timpul unor presupuse vizite medicale sau analize în urmă transplantului său, își petrecea adesea timpul la mici spectacole organizate de o altă doamnă.

Aflarea acestei informații și conștientizarea existenței acestei femei au constituit pentru Marina un moment dureros și o dezamăgire profundă. „El a zis ca mine, că așa va face, după care a început să meargă în teritoriu… A început foarte des, brusc, să meargă la întâlniri cu alegătorii…

După aceea am aflat că el, de fapt, atunci când mergea în teritoriu, sau chipurile, la Cluj să își facă analize, în urmă transplantului, de cele mai multe ori mergea la niște mici spectacole pe care i le organiza doamna cu care după aceea a și rămas.

În momentul în care am aflat lucrurile astea și de existența acestei femei, mi-am dat seama că totul este pierdut. Dacă a fost capabil un an, după transplant, să facă lucrurile acestea, eu stând acasă și frământându-mă pentru sănătatea lui, mi-am dat seama că, de fapt, el s-a săturat de opreliștile astea și de dădăceala mea. Or, eu nu puteam să rămân lângă el și să văd cum un om moare sub ochii mei”, a mai declarat Marina Almășan în emisiunea „În oglindă”.

În aceeași emisiune, ea a vorbit și despre relația complicată pe care a avut-o cu tatăl ei. „Nu-mi amintesc să mă fi luat vreodată tata în brațe și să mă sărute pe obrajii. Acest gest nu exista în copilăria mea”.

„Tata a fost un om aspru cu noi. A fost un mic dictator, pentru că a avut o copilărie grea. Nu a știut să își arate dragostea”, a mai adăugat aceasta.

