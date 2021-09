În urmă cu două zile, Marina Voica a sunat la salvare și a fost dusă la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Cântăreața în vârstă de 85 de ani și-a îngrijorat fanii, după ce s-a aflat că a avut probleme de sănătate. Marea artistă a făcut primele declarații despre situația delicată prin care a trecut în weekend.

Marina Voica a făcut o toxiinfecție alimentară și a ales să sune la salvare, pentru că nu se simțea deloc bine. Artista a declarat că recent a fost ziua sa de naștere și a primit foarte multe alimente care nu i-au făcut tocmai bine.

„Sunt bine. Am făcut toxiinfecție alimentară, sunt foarte pofticioasă și am primit foarte multă mâncare ieri și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu vreau să vă descriu. Am chemat salvarea, eu ziceam că nu chem, dar am chemat. A venit o fată foarte drăguță și mi-a zis să merg, eu nu și nu, și până la urmă am zis că să mă duc că nu știu ce se va întâmpla. Eu vreau să fiu sănătoasă”, a declarat Marina Voica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La spital, Marinei Voica i s-a făcut o perfuzie și a fost ținută sub atenta supraveghere a medicilor. Acum, cântăreața se simte foarte bine și starea ei de sănătate s-a îmbunătățit.

Marina Voica a fost operată pe cord

În urmă cu 4 luni, Marina Voica a fost operată la inimă. Organul i-a fost afectat din cauza unei probleme din tinerețe cu amigdalita. Artista a stat o săptămână internată, apoi a continuat recuperarea acasă.

„După 7 zile am fost externată și am continuat recuperarea acasă… A fost greu, eu sunt singură… Eu sunt cardiacă mai de mult, dar nu s-a observat, fiindcă știam cum să duc viața. Pe scenă dau tot, nimeni nu a știut, au crezut că eu țin un regim de viață, eu am un sistem, să forțez lucrurile, apoi stau și mă gândesc ce se întâmplă. La un moment dat mi-am dat seama că nu mai merge să trag, am început să mă simt prost, așa e la stenoză mitrală. În ultimul moment am fost operată, fără exagerare, dacă nu găseam un om, din prieten în prieten, și am ajuns la acest doctor minunat, era prea târziu. Operația nu a durat mult, fiindcă doctorul se grăbea să mai curețe și partea dreaptă a inimii, trebuia să lucreze foarte repede, am auzit că numai 3 ore… Acasă stau singură, eu fac totul cu grijă. Cred că la mine e mai curat acum decât când eram sănătoasă”, a declarat ea într-un interviu.

Citeşte şi:

INTERVIU. Un expert danez explică succesul vaccinării în statul nordic: „E foarte important ca autoritățile să fie oneste și transparente”

Cum a ajuns o firmă IT cu un singur angajat să declare o cifră de afaceri peste Microsoft România. Ce rol joacă marca Arsenie Boca

Obiectul nelipsit din rucsacul Lidiei Buble pe Drumul Împăraților, la „Asia Express” sezonul 4

PARTENERI - GSP.RO "«Bre nea Giovanni, cum fac să dau și eu de Abramburica?". Povești memorabile din cariera fotbalistului de nationala care s-a iubit cu mai multe vedete

Playtech.ro ȘOC! Ce avere imensă lasă în urmă Ion Caramitru. Era cel mai bogat actor român

Observatornews.ro "Dumnezeu îmi vorbeşte direct", mărturia şocantă făcută de un criminal care a ucis o familie întreagă. Un bebeluş a fost omorât în braţele mamei sale

HOROSCOP Horoscop 6 septembrie 2021. Scorpionii au multe de învățat despre exprimarea directă, asigurând conexiunea cu cei din jur

Știrileprotv.ro Nu este Photoshop. Ce face o tânără de 24 de ani cu un urs, în fiecare zi. FOTO

Telekomsport Ion Iliescu, în lacrimi. Fostul preşedinte a rupt tăcerea după vestea devastatoare pe care a primit-o

PUBLICITATE Cum îți îngrijești pielea la plajă?