După aproximativ 40 de ani de carieră, Marinela Chelaru s-a retras de pe scenă, dar nu pentru că așa și-a dorit ea. A ieșit la pensie și nu a mai primit roluri așa cum se întâmpla înainte. Acum, ea se confruntă din nou cu probleme de sănătate.

„Totul trebuie să se întâmple sub supravegherea medicilor, nu pot să mă ocup singură de asta”

În urmă cu ani de zile a făcut infarct și a avut probleme de sănătate și din cauza greutății. Nici acum nu îi e mai bine, chiar dacă a urmat un tratament. Recent a mers de urgență la medic, care o ține sub observație. „Am probleme cu inimioara.

Trebuie să o mai pun la punct din când în când, că e cam obraznică. Sunt niște lucruri care cred eu că se vor rezolva sau cel puțin așa sper. Totul trebuie să se întâmple sub supravegherea medicilor, nu pot să mă ocup singură de asta. Țin cont de părerile doctorilor și iau tratament”, a explicat Marinela Chelaru, care nici nu mai poate juca teatru.

Întrebată dacă îi e dor de scenă, actrița a spus: „Nu știu ce să-ți spun așa, și mi-e dor, și nu mi-e dor, n-am o stare definită în ceea ce privește acest lucru. Mi-e dor de scenă într-un fel, dar dacă neputința nu mai e, nu mai e puterea aia de când eram tânără, să fac lucrurile pe care le făceam, îmi pare rău așa. Îmi e dor de scenă, îmi e dor și de colegi. Mă uit și îi mai văd în seriale și mă bucur pentru ei”.

„În lumea asta a noastră ești bun doar cât au unii oameni nevoie, cât nu mai au nevoie, gata, te uită”

„Nu am renunțat la scenă din cauza problemelor de sănătate. Nu au fost probleme care să mă forțeze să renunț la teatru. Altele au fost problemele și chiar nu știu nici eu de ce, pentru că nu a fost alegerea mea nicio secundă.

În lumea asta a noastră ești bun doar cât au unii oameni nevoie, cât nu mai au nevoie, gata, te uită, din păcate”, a mai explicat aceasta.

În ceea ce privește cariera sa, Marinela Chelaru nu are mari regrete. Când vine însă vorba despre viața personală, ei îi pare rău că nu a deveni mamă. „Regretul meu este că nu am dat naștere unui copil, mi-aș fi dorit foarte mult.

Înainte să ajung la facultate, eu am fost educatoare și îmi plac foarte mult copiii. Am crescut copiii și a fost o perioada superbă și o lume superbă cu sufletele alea curate care veneau la mine și mă strângeau în brațe. Nu pot să uit și îmi vine să plâng de fiecare dată când îmi amintesc acest lucru. Îmi este dor tare de acea perioadă și am niște amintiri superbe”, a mai zis ea pentru Fanatik.

Cum se descurcă Marinela Chelaru cu 1.400 de lei pe lună

Actrița a declarat acum ceva vreme că a profesat timp de 40 de ani, iar pensia ei e doar de 1.400 de lei pe lună, iar o bună parte din aceasta o cheltuie pe medicamente. Cu toate acestea, Marinela Chelaru nu și-a pierdut simțul umorului, a glumit spunând că 10.000 de euro ar primi de la stat. „Stau foarte bine, am 10.000 de euro pensia, ce-ai?!

Nu, mămică, sunt amărâtă, dar sper să se rezolve și asta. Nu mă așteptam după 40 de ani și eu nici nu am știut, pentru că meseria mea nu este de avocat sau de contabil, ca să știu de toate lucrurile astea. Nu mi-a spus nimeni și, uite, după 40 de ani de muncă m-am trezit cu o pensie de parcă nu aș fi muncit deloc”, a explicat actrița acum câteva luni la Antena Stars.

