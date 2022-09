Mario Fresh a fost surprins de paparazzii Spynews în timp ce căuta prin gunoaie. După ce imaginile au ajuns în presă, cântărețul a povestit care a fost situația și de ce a ajuns să caute în tomberonul blocului în care locuiește. Din greșeală, ginerele Andreei Esca și-a aruncat cheile de la casă în ghenă, atunci când a aruncat gunoiul.

„Da, am o explicație. Deci, am plecat de acasă și am luat cutia de pizza pe care trebuia să o arunc la gunoi, am așezat cheile pe ea și când am ieșit din scară am aruncat cutia de pizza cu tot cu chei, la gunoi. Am plecat la oraș cu treabă, am stat vreo 3 ore și mi-am dat seama la un moment dat că nu am cheile.

Ce-am făcut acum câteva zile? Am fost la mall și mi-am luat de la apple un d-asta, pentru că îmi pierd foarte des cheile și multe alte lucruri. Și am ajuns acasă, iar atunci când am vizualizat cheile pe telefon, știam că sunt aici, îmi arăta GPS-ul. Am ajuns la gunoi, am apăsat pe redare sunet, că mai scoate și sunete nebunia asta. M-a ajutat un băiat care muncește pe șantier, m-a ajutat băiatul ăla, că dacă nu erau imagini și mai tari. Mi-am luat cheile și am mers în casă”, a declarat Mario Fresh pe rețelele de socializare.

După ce a fost pus în ipostaza jenantă în fața fanilor, iubitul Alexiei Eram a simțit nevoie de o justificare. De acum înainte, artistul va fi mai atent cu acțiunile pe care le face.

Mario Fresh și Alexia Eram sunt împreună de 6 ani și se înțeleg foarte bine. Recent a fost ziua de naștere a fiicei Andreei Esca, iar iubitul ei i-a pregătit o surpriză și i-a cântat la petrecere.

