Bianca Comăneci își dorește să fie remarcată de Mario Fresh, după ce acesta a încheiat relația de 8 ani de zile cu Alexia Eram. De curând, tânăra a reacționat la un TikTok postat de cântăreț, având un mesaj sugestiv.

„El a postat un titkok în care anul acesta i-a prezis că se căsătorește. Eu i-am lăsat comentariu și i-am zis că accept. Mi-au dat mai mulți like.”, a precizat Bianca Comănici pentru Wowbiz. Ulterior, ea a recunoscut că îl place pe Mario Fresh, chiar își dorește să-l întâlnească și să îi mărturisească sentimentele.

Bianca Comănici despre Mario Fresh: „Chiar îmi place mult de el, e genul meu”

„Mario Fresh e crush-ul meu de când era mică. Nu am avut niciodată ocazia să vorbesc cu el, iar acum când am văzut că s-a despărțit, am zis gata, am prins momentul. Mi-ar plăcea să îl cunosc. Mi-aș dori să am ocazia să mă întâlnesc cu el și să îi spun lucrurile astea față în față. Chiar îmi place mult de el, e genul meu”.

Întrebată dacă ar fi să îl întâlnească și sentimentul ar fi reciproc, ar continua să îl cunoască, ea a zis: „Normal! Direct”.

Cine e Bianca Comănici

Bianca Comănici a devenit cunoscută după ce a apărut în emisiunea Puterea Dragostei, primul sezon, la Kanal D. Cu prezentatoarea Andreea Mantea ea a rămas într-o relație specială. „Andreea e unul dintre cei mai frumoși oameni din viața mea și cred că n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos un om atât de frumos în cale și un om care îmi oferă atât de multă atenție și simt așa că avem conexiunea aia. Chiar sunt recunoscătoare. Am emoții când vorbesc despre Andreea sau când sunt în prezența ei. O iubesc, e un om de nota 1000”, spunea Bianca Comănici despre prezentatoare.

După apariția la TV, Bianca Comănici a rămas apropiată postului Kanal D, unde apare des și unde și muncește. Totodată, ea e activă pe Youtube, TikTok și Instagram, unde are aproape 500.000 de urmăritori.

Referitor la viața amoroasă, Bianca Comănici spunea în luna aprilie a acestui an că are un nou iubit. Nu se știe dacă acum mai e împreună cu el. „Eu am postat într-adevăr un story cu mine și cu un băiat, eram asortați cumva. Problema este că ne-am cunoscut într-un mod prin care… nu știu dacă să spun modul în care ne-am cunoscut, pentru că îmi e teamă ca oamenii să mă judece pentru asta. Ne-am cunoscut pe o aplicație de dating. Am avut două întâlniri cu un băiat și cu încă unul.

Deci am avut două date-uri. Primul date a fost horror, dar al doilea a fost interesant. Noi abia ne-am cunoscut, nu demult și într-adevăr este o chimie foarte mare și merge. Într-adevăr, m-am grăbit puțin să postez, pentru că am zis că nu o să mai fac chestia asta, dar chiar mi se pare că e persoana potrivită”, a spus Bianca Comănici pentru wowbiz.ro. La Puterea Dragostei, ea a format un cuplu cu Livian, băiatul lui Nelson Mondialu.

