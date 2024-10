După despărțirea de Mario Fresh, Alexia Eram, fiica Andreei Esca, și-a canalizat toată energia spre carieră și, după un an de muncă intensă, a reușit să-și vadă visul devenit realitate. Tânăra a surprins fanii cu vestea că și-a lansat propriul brand de haine, „Margot People”, demonstrând astfel că, în ciuda unei situații financiare foarte bune, este determinată să se întrețină singură și să construiască ceva pe cont propriu.

Pe lângă activitatea la „A List Magazine”, unde colaborează cu mama ei, și statutul de influenceriță, tânăra a lucrat intens la propriul business. Alexia Eram a anunțat cu entuziasm pe rețelele de socializare lansarea brandului personal, spunând că este un vis devenit realitate și că a investit multă muncă și pasiune în acest proiect.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit momentul și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul până la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi!

Acum, tot ce pot să-mi mai doresc este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT”, este mesajul scris de Alexia Eram pe rețelele de socializare.

Tânăra speră ca noul său brand să fie un real succes în lumea modei și deja a primit numeroase mesaje de susținere din partea fanilor și a prietenilor apropiați.

Mario Fresh, primele declarații despre despărțirea de Alexia Eram

După ce au aniversat recent 8 ani de relație, Alexia Eram și Mario Fresh și-au spus adio. Vestea a fost confirmată de cântăreț, care a anunțat oficial despărțirea de fiica Andreei Esca pe rețelele de socializare. Cuplul, unul dintre cele mai îndrăgite din showbizul românesc, părea de nedespărțit, însă separarea lor i-a luat prin surprindere pe fani.

Deși zvonurile despre o posibilă despărțire au circulat zilele trecute, acum este cert: Alexia Eram și Mario Fresh au decis să meargă pe drumuri separate. După despărțire, Alexia a ales să plece din țară, în timp ce Mario Fresh se concentrează acum pe cariera sa muzicală. Cuplul a trecut prin multe încercări de-a lungul anilor, dar de această dată, ruptura pare a fi definitivă.

„Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment.

Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă”, a scris Mario Fresh pe rețelele de socializare.

