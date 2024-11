La scurt timp după despărțirea Mario Fresh, Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a fost surprinsă într-un moment de tandrețe cu noul său iubit, în timpul unei petreceri de Halloween de la un club din București. Momentul a fost surprins de paparazzi, care au captat dovada clară a noii relații: un sărut pasional care arată că lucrurile sunt serioase între cei doi. Vezi AICI imaginile.

Alexia Eram: „Sunt o romantică incurabilă, sunt emotivă și sensibilă”

Acum, Alexia Eram a dezvăluit cum se comportă ea într-o relație și cât de fericită este acum. „Îmi plac alintăturile în relație, sunt o romantică incurabilă, sunt emotivă și sensibilă. Îmi place să fiu alintată și să alint persoanele dragi. Sunt foarte emotivă, dar am exersat în timp să-mi ascund emoțiile.

Jobul meu are ca datorie să nu fiu atât de emotivă și să știu să gestionez anumite situații, dar da, sunt o persoană foarte sensibilă. În momentul de față sunt foarte fericită, pot spune asta”, a spus Alexia Eram pentru Cancan.

Întrebată ce sfaturi a primit de la mama și tatăl ei în relație și îl aplică și ea mai departe, Alexia Eram a mărturisit cât de importantă a fost susținerea lor, dar și cât de mult contează învățămintele părinților.

„Părinții mei sunt un exemplu pentru mine, întotdeauna au fost acolo să mă susțină și să-mi dea sfaturi în orice. Întotdeauna am mers la ei ca să îmi spună da, este ok sau nu, nu este ok. Întotdeauna m-au învățat că trebuie să respect oamenii din jur, că trebuie să muncesc pentru ceea ce am și să fiu întotdeauna onestă cu mine și cu cei din jur”, a spus Alexia Eram pentru aceeași sursă.

Alexia Eram are magazin online de haine

Totodată, Alexia Eram se bucură de succes și în carieră. Are o nouă afacere cu haine, care îi poartă numele. „Lucrez la acest proiect de aproape un an de zile, abia așteptam să-l lansez și mă bucur foarte tare că în sfârșit toată lumea poate să se bucure de ce am creat. Margot este al doilea nume al meu, a fost și numele străbunicii mele. Nu mă striga nimeni Margot, dar ce credeți.

Când cineva o întreba pe mama cum o cheamă pe fiica ta, eu spuneam Margot, iar ea spunea în același timp, Alexia. Deci, cred că mie mai mult mi-ar fi plăcut să mi se spună Margot. Mi se pare un nume elegant, frumos și care s-a potrivit perfect cu brandul pe care l-am lansat”, a mai zis fiica Andreei Esca.

Pe site-ul oficial al magazinului online de haine al Alexiei Eram sunt disponibile doar câteva produse, în nuanțe neutre – alb, negru și gri. Prețurile reflectă atenția la detalii și calitatea materialelor folosite, produsele sunt confecționate într-un atelier din România.

Un tricou din colecția „Margot” costă 56,9 euro, hanoracele se vând la prețul de 115,9 euro, iar pantalonii lungi sunt disponibili pentru 70,6 euro. De asemenea, pantalonii scurți pentru femei și bărbați au același preț, de 48,9 euro, iar șepcile sunt disponibile pentru 35,2 euro.

