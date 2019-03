Într-un interviu acordat revistei „Viva”, Mario Fresh a vorbit despre gelozie, planuri de căsătorie, despre copii, despre Alex Velea și Antonia, despre tatuaje și multe altele.

Mario Fresh a spus că atât el, cât și Alexia suferă de gelozie. „Suntem amândoi foarte geloși, dar în modul acela frumos. Suntem corecți. Cu ce să-mi greșească ea mie sau invers?”

Distanța îi deranjează, dar n-au de gă se mute în străinătate. „Sper să treacă cei doi ani cât mai repede. Un an a trecut, mai sunt doi. Masterul, vede ea ce face.

Nu e o variantă să ne mutăm în străinătate. Ea ar vrea în România de acum. Îi place Londra, dar prietenii, familia, casa, toate o trag spre casă. O să facă ceva foarte tare cu viața ei. Are un viitor strălucitor”, crede Mario Fresh despre Alexia Eram.

„Vorbim o dată la câteva zile despre asta”

Mario Fresh susține că discuțiile cu Alexia despre căsătorie sunt, deocamdată, doar simple glume. „Nu ne-am făcut planuri de căsătorie. Vorbim o dată la câteva zile. dar sunt doar glume. Îmi mai spune: «Uite, inelul ăsta îl vreau, de la firma asta!». Dar atât”.

„Amândoi am vrea copii. Cred că doi copii. Nu contează, băieți, fete. Să trecem de facultate, să se mute înapoi în România. Copiii vor apărea după 26-27 de ani. Eu am 19, ea are 18 acum”, a mai precizat Mario Fresh.

„Am experiență cu copiii. Am stat cu copiii. Loduind în casă cu Antonia și cu Alex, am stat cu copiii. Au fost cazuri în care au plecat o noapte întreagă. Și eu am stat cu copiii. Le-am dat de mâncare, i-am spălat. Sunt foarte descurcăreț”, a mai spus Mario.

Mario Fresh a mai dezvăluit că și-a mai făcut un tatuaj: și-a scris pe braț „Golden Boy”

Mario și Alexia și-au făcut și tatuaje similare cu mesajul „A la folie”. „Are și ea la fel, în același loc. Scrie „la nebunie”. E vorba noastră”, a mai spus Mario Fresh.

„Când m-am întors de la Exatlon, m-am uitat pe contul ei, la toate pozele pe care le-a postat din ianuarie, de când am plecat și n-am mai avut telefon. I-am like la fiecare poză a Alexiei. După două luni jumate m-am gândit, «Mamă, ce frumoasă ești!»”, a mai declarat puștiul.

El vrea să-și cumpere în viitorul apropiat un apartament.

