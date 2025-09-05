Scandal uriaș după finala „Insula Iubirii”! Deși în Thailanda a ales să plece alături de ispita Oana Monea, Marius Avram a revenit în România și s-a reîntors în brațele soției sale, Maria, femeia cu care are o căsnicie de 10 ani. Totuși, povestea nu s-a încheiat aici: deși a blocat-o pe Oana pe Instagram și Facebook, fostul concurent a continuat să o caute pe WhatsApp, chiar și cu câteva zile înainte de marea finală difuzată la TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Marius a intrat în show alături de Maria, însă tentațiile și-au făcut simțită prezența. El s-a apropiat de Oana Monea, considerată ispita supremă a sezonului 9, în timp ce Maria s-a lăsat cucerită de Cătălin Brînză. La bonfire-ul final, Marius a șocat alegând să părăsească insula cu Oana și nu cu soția lui.

Odată ajuns acasă, lucrurile s-au schimbat radical. Relația cu Oana a început să scârțâie, iar apropierea de Maria a redevenit o certitudine. Dezamăgită, ispita a decis să pună capăt poveștii de dragoste, deși a mărturisit că atracția față de Marius a fost una reală.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

„Am prins drag de Marius acolo. Nu pot să zic că am fost îndrăgostită de el, dar e un om bun. Îmi mențin părerea în continuare: e un bărbat deștept și un bărbat care merită mai mult. Adică o femeie ca mine. Nu vreau să fiu răutăcioasă, Doamne ferește, glumesc cu voi. Merită să fie mai înțeles și să i se ofere mai multă încredere. Are nevoie să fie susținut de o femeie, de soția lui, bineînțeles, nu de altcineva. Nu știu cum e acum, sper să fie bine, sincer, dar până în emisiune nu era, cel puțin, ascultat”, a spus Oana Monea.

Marius Avram o caută și în prezent pe Oana Monea

Chiar și după ce a blocat-o pe toate rețelele de socializare, Marius a păstrat intenționat o portiță deschisă. Pe WhatsApp, conversațiile au continuat, ultima discuție având loc chiar cu trei zile înainte de difuzarea finalei.

„El m-a blocat pe toate rețelele, mai puțin pe WhatsApp, unde am vorbit acum o săptămână, dar și acum trei zile. Am vorbit de-ale noastre: ce mai face el, ce mai fac eu, cum se simte, cum mă simt eu. Cam atât”, a mai spus Oana Monea pentru Spynews.ro.

Întrebarea care stă acum pe buzele tuturor este una singură: știe Maria adevărul sau Marius joacă dublu și în afara show-ului?

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE