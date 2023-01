Pe 13 ianuarie, Oana Roman și Marius Elisei au sărbătorit 10 ani de relație, iar la câteva zile după au anunțat despărțirea. Cei doi nu se mai înțelegeau și au decis să pună punct definitiv. Ei au divorțat în anul 2021, la notar, însă s-au împăcat la câteva luni după.

Acum, Marius Elisei a decis să plece de acasă și să o părăsească pe Oana Roman exact când ea avea cea mai mare nevoie de ajutor, pentru că are de îngrijit puii cățelușei lor, Luna, dar și alte treburi pe care nu le poate face singură. Fostul partener al vedetei a mărturisit că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu ea, potrivit Spynews.

Acum, pe rețelele de socializare, Marius Elisei a postat un nou mesaj: „Sunt oameni care nu pot trăi fără să îi bârfească sau să-i judece, mai bine spus, pe cei din jur. Eu sunt de părere că nu e decât distructivă atitudinea asta și caut s-o evit. Lasă-mă așa cum sunt eu, gras, slab, înalt, prost, deștept, cum mă bârfești tu, toate modurile posibile în care mă bârfești și mă vorbești, lasă-mă așa să fiu eu, sănătos, cum sunt eu, nu contează”.

Fiica lui Petre Roman nu are de gând să nu spună nimic despre despărțirea de tatăl fetiței sale. Pe Instagram, Oana Roman a distribuit un mesaj despre zodia Balanță, adică zodia fostului ei soț. „BALANȚĂ: Îmi pare rău că ai înțeles greșit tot ce am spus și am făcut, tot vina ta e”. Oana a reacționat: „Exact. 10 ani am auzit acest discurs.”

Recomandări INVESTIGAȚIE Gabriel Țuțu, directorul ROMARM reținut de DNA, făcuse o escrocherie și avea interzis să vândă polițe de asigurări, dar a fost numit să conducă 15 fabrici strategice de armament

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit

Oana Roman a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Marius Elisei. Vedeta și tatăl fetiței sale au divorțat în anul 2021 la notar, iar la câteva luni distanță s-au împăcat. Se pare că povestea lor de dragoste a ajuns la final, asta pentru că Marius Elisei a decis să o părăsească pe Oana și să plece de acasă. Fiica lui Petre Roman și a Mioarei mărturisește că îi este foarte greu singură, pentru că are multe sarcini de îndeplinit și ajutorul partenerului ei era necesar.

„Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața. Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet.

Recomandări Un influent consultant politic din România, acuzat că folosește metode controversate în sprijinul partidului de guvernământ din Grecia

Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură cu toate pe cap”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Și a continuat: „Trebuie să am grijă și de copil, și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e. El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”.

GSP.RO „Este un şoc.” Pițurcă l-a sunat pe Dragomir înainte să fie reținut de DNA. Ce i-a mărturisit

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce avere are Victor Pițurcă, de fapt! Afacerile neașteptate din care a făcut bani

Viva.ro Dan Alexa rupe tăcerea, la 4 ani de la pumnul încasat de la Anamaria Prodan: 'M-a afectat foarte mult'

Observatornews.ro "Mamă, ce-i aici! Uite ușa unde e". O șoferiță de 19 ani a făcut prăpăd cu mașina, la intrarea în Timișoara. A rupt un stâlp, bucăți din Golf au zburat pe șosea

Știrileprotv.ro Animație grafică. Cum s-a produs accidentul provocat de “gheața neagră”. Marius a murit după ce a sărit în gol zeci de metri

FANATIK.RO De ce e bine să învârți ouăle crude înainte de a le găti. Secretul bucătarilor de top

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 31 ianuarie 2023. Gemenii ar fi bine să acorde mai multă atenție mesajelor pe care le adresează celor cu care au avut deja neînțelegeri