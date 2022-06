Invitat în emisiunea „Xtra Night Show”, Marius Elisei a povestit despre nomentul în care s-a confruntat cu această boală. Afecțiunea a apărut treptat și s-a declanșat din cauza stresului.

„În 2015-2016 s-a întâmplat. M-a pus Oana să caut poze să facă comparație, să posteze. Aveam și în cap și în barbă. Această boală apare treptat. Eu știu cum se declanșează. Stresul, supărările. Eu sunt o fire foarte… mie nu îmi place să îmi spun problemele și prefer să țin în mine”, a povestit soțul Oanei Roman.

S-a speriat când a văzut golul pe care îl avea în păr și a mers la medic, unde a făcut mai multe analize. Marius Elisei a mărturisit că i s-a prescris un tratament, care era destul de costisitor și fără rezultate.

„Am fost la dermatolog. Mi-au recoltat, am fost la analize, mi-au zis că e alopecie. Mi-au dat un tratament, tratamentul a costat destul de mult. Nu își făcea efectul absolut deloc, mi-am dat timp trei săptămâni”, a spus Marius Elisei la Antena Stars.

După ce a văzut că tratamentul primit de la medici nu are efect, soțul Oanei Roman a apelat la leacuri naturiste, dar nici acestea nu au dat rezultate.

„Am început cu tratamente băbești. M-am frecat cu usturoi cred. Am început să mă frec cu usturoi. Am început după alt tratament, luam căței de usturoi, îi pisam, luam o căciulă și dormeam așa. În fiecare zi mă uitam, mă uitam și niciun semn, nicio rezolvare, ziceam…Ce fac?”, a mai spus el.

Marius Elisei, terapie prin râs pentru a scăpa de alopecie

După ce a aflat cauza care îi provoacă această afecțiune, soțul Oanei Roman a încercat să scape de stres. Marius a povestit că a început să se uite la mai multe filmulețe amuzante, astfel că a reușit să se relaxeze și problema a dispărut.

„Singura variantă care mi-a mai rămas în momentul respectiv era să nu mai acumulez stres, supărări, momemte negative. Ușor, ușor am învățat să nu-mi mai pese, întorceam spatele, râdeam. Mă uitam la fimulețe pe YouTube, la comedy, râdeam ca un bou. Eu când am început să fac această ”terapie” cu râsete, cu nepăsare, nu mi-am dat seama cât a trebuit să fac ca să dispară. Cred că problema a durat 4-5 luni, dar dintr-o dată am început să nu mă mai uit în oglindă deloc”, a mai zis Marius Elisei.

