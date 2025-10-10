După ce a lucrat în mai multe trusturi de presă, el a ajuns acum să prezinte, alături de Geanina Ilieș, știrile la Antena Stars. Însă ceea ce publicul larg nu știe este faptul că Marius Niță are un frate geamăn!

Marius Niță are un frate geamăn

Într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate, am vrut să aflăm de la celebrul prezentator de la Antena Stars dacă i-a cerut vreodată fratelui geamăn să-i ia locul la pupitrul știrilor.

„Doamne ferește! (râde) Fratele meu nu știe nici noțiunile de bază ale muncii mele și, cu atât mai mult, nu-și dorește să urmeze ceea ce fac eu. Cu siguranță ar fi ieșit rău dacă l-aș fi rugat să-mi țină locul. Rău pentru mine, că aș fi rămas fără job… Am aflat, recent, că a început și el să lucreze la o altă televiziune pe partea tehnică. Cine știe, poate va evolua și îmi va lua locul”, a spus Marius Niță în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă l-a confundat vreodată lumea pe stradă pe fratele lui geamăn cu el, Marius Niță a dezvăluit că sunt confundați des.

„Treaba legată de confuzie e la ordinea zilei, ne-am obișnuit. Și pe mine mă confundă apropiații lui cu el. Nu s-a plâns de interacțiuni negative cu publicul care îmi urmărește activitatea în TV. Nici eu n-am prea avut parte de astfel de experiențe neplăcute! Mai mult au existat prin online, unde scap foarte ușor de ei. În general, oamenii sunt prietenoși și fericiți când mă văd pe stradă, îmi spun adesea că sunt mai înalt și mai slab față de cum arăt la TV, dar și că le place stilul vestimentar pe care îl abordez”, a mai afirmat prezentatorul știrilor de la Antena Stars.

Inversau locurile în copilărie?

Am vrut să aflăm de la jurnalist și dacă în copilărie obișnuiau să inverseze rolurile, așa cum se mai laudă unii frați gemeni că fac. Iar răspunsul a fost unul pozitiv, însă Marius Niță nu a intrat în mai multe detalii!

„Da, s-a întâmplat să ne ținem locul unul altuia, dar nu pot să dezvolt mai mult, pentru că s-ar sesiza autoritățile și am putea apărea cap de afiș în Libertatea! (râde) Doar noi doi știm lucrurile acestea și așa va rămâne! Cât despre copilărie, nouă nu ni s-a părut niciodată că suntem speciali sau diferiți față de restul copiilor. Ne iritau întrebările legate de telepatie sau dacă ne doare pe amândoi atunci când unul se lovește”, a adăugat Marius Niță în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că a recunoscut că și-au ținut locul unul altuia, următoarea întrebare a venit firesc: „La întâlnirile cu fetele? S-a întâmplat să vă confunde vreo parteneră sau să vă trimiteți unul pe celălalt la un date?”.

„Știu că ți-ar plăcea să dezvolt un soi de telenovelă amoroasă, cu intrigi, răsturnări de situație și un deznodământ lacrimogen. Îmi pare rău, nu e cazul! Deși suntem gemeni și semănăm fizic, suntem total diferiți. Rar s-a întâmplat să ne cunoaștem pretendentele, pentru că avem cercuri diferite de prieteni și, în general, nu ne leagă prea multe lucruri. Ne respectăm intimitatea și nici măcar discuții nu avem despre acest aspect”, a încheiat Marius Niță interviul pentru Libertatea.

