Nora cunoscutei producătoare Ruxandra Ion a lipsit o săptămână de pe rețelele sociale, iar decizia nici măcar nu a fost una planificată. De fapt, ritmul vacanței a furat-o atât de mult, încât deconectarea s-a întâmplat de la sine.

“Am lipsit de aici o săptămână. Nu intenționat, nu mi-am propus un detox, nu mi-am șters aplicațiile și nici nu mi-am făcut vreo promisiune că stau departe de telefon. Pur și simplu… n-am mai postat și mi-am dat seama abia ieri, în aeroport. Am zâmbit pentru că, într-un fel, cred că asta spune tot despre săptămâna pe care am avut-o”, a mărturisit ea.

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În loc să caute cadrul perfect sau lumina ideală pentru o fotografie, Ioana Blaj a ales să se dedice complet celor doi copii, soțului și prietenilor care i-au însoțit.

Ioana Blaj: „Am trăit. Atât”

Departe de notificări și dinamică online-ului, actrița și-a mutat întreaga atenție către familie și lucrurile care contează cu adevărat.

„Am fost ocupată să clădesc inima familiei mele. Să intru în lumea copiilor mei, să mă joc cu ei, să fiu atentă la ce au nevoie, ce simt, să-i ascult, să râdem împreună, să-i urmăresc cum cresc. Am fost ocupată să stau la mese lungi cu oamenii noștri, să vorbim despre toate și despre nimic, să ne adâncim prieteniile. Am mâncat pe malul mării, am privit apusuri, am râs mult”, a împărtășit actrița.

Toată această experiență i-a adus o concluzie simplă, dar valoroasă pentru o generație conectată permanent la ecran.

„Și, pentru câteva zile, n-am simțit nevoia să transform nimic din toate astea în content. Am trăit. Atât. Și cred că unele dintre cele mai frumoase amintiri ale noastre s-au construit tocmai în săptămâna în care am uitat să le arătăm lumii”, a precizat Ioana Blaj.

Iar pentru comunitatea ei din online, Ioana Blaj a împărtășit din bucuria acelor zile, însă fără filtre sau retușuri: „Acum că ne-am întors, o să vă arăt câteva. Multe poze imperfecte, unfocused, cu părul în toate direcțiile”, a punctat ea.

Foto: Instagram

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