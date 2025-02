Culiță Sterp și-a motivat gestul într-un mesaj pe care l-a postat pe Instagram, la story, afirmând că vrea să renunțe la mașina lui deoarece nu mai are permis de conducere și nu mai folosește autoturismul.

„În curând, mașina asta o să fie a voastră. Eu oricum nu prea o folosesc decât foarte rar, pentru că nu am permis, iar la cântat am altă mașină cu care merg. Un Sprinter făcut cu pat și cu tot ce am nevoie pentru drumuri lungi. Așa că m-am gândot să o dau la unul dintre urmăritorii mei. O să spun în curând ce trebuie să faceți”, a scris Culiță Sterp pe internet.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Mașina pe care a postat-o manelistul pe InstaStory fusese scoasă la vânzare anul trecut pentru suma de aproximativ 64.000 de euro, însă se pare că până la urmă Culiță Sterp s-a răzgândit și nu își mai vinde mașina, ci o oferă gratuit unui fan fidel. Chiar dacă nu a anunțat în ce mod urmăritorii lui pot obține autoturismul, mesajul artistului s-a viralizat rapid în mediul online.

Recomandări Alegerile din România au fost influențate de Moscova, care s-a pregătit cu mult timp înainte: „Arta întunecată a Rusiei de a stabili voturile”

În toamna anului 2022, Culiță Sterp a rămas fără permis de conducere, după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca și a fugit de la locul incidentului. La acea vreme, manelistul a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a lovit o altă mașină, al cărei șofer a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, dar nu a rămas internat.

În momentul în care oamenii legii l-au găsit pe Culiță Sterp după accident, s-a constatat că acesta consumase băuturi alcoolice și alte substanțe, după cum scria în procesul verbal.

Ce a spus manelistul despre accident

„A fost prima oară când am pățit așa ceva, îmi pare rău. Având un sentiment ciudat că mă trecea la baie şi nu-mi amintesc cum s-a produs accidentul rutier. Când mi-am revenit, țin minte că eram în parcul din spatele Teatrului. Am aflat de la dosar că a durat 15 -20 de minute, dar lucrurile s-au petrecut foarte repede, nu am conștientizat cât a durat starea de şoc.

Când am auzit ambulanța, mi-am revenit, m-am prezentat polițiştilor și le-am spus că eu sunt șoferul implicat în accident. M-am interesat de starea victimei și m-am bucurat că nu a pățit nimic grav.

M-au testat cu aparatul etilotest și am fost condus la spital. Valoarea alcoolemiei era sub limita la care se face dosar penal și nu mă aflam sub influenţa substanțelor la data accidentului rutier, concluzie şi a medicilor de la Urgențe când m-au examinat clinic. Nu mă pricep că nu sunt consumator, am fost cu prieteni la petrecere dar nu știu ce. Ce a ieșit la analiza cred ca aia e”, afirma Culiță Sterp în fața judecătorilor, la câteva luni după ce a produs accidentul rutier din Cluj.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Răspunsul evaziv al lui Călin Georgescu, întrebat dacă este ofițer acoperit al unui serviciu secret

Urmărește-ne pe Google News