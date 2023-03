BRomania, pe numele său adevărat Matei Dima, a mărturisit că s-a separat de partenera lui. Mărturia producătorului vine la doar un an de când Daniela intra în viața sa, când nimeni nu le dădea nicio șansă, din cauza diferenței de vârstă.

Legătura amoroasă părea să fie una serioasă, mai ales că vedeta a cunoscut-o și pe mama fostei iubite.

„Sunt singur acum! Asta e, gata, am zis! Bine că ați aflat acum! Nu trebuia, dar dacă tot s-a aflat, asta e!”, a mărturisit BRomania într-un interviu pentru click.ro, la lansarea noului său film, Haita de acțiune.

Ce spunea Matei Dima despre iubita lui

Cei doi s-au cunoscut pe Instagram, iar primele declarații despre relație au fost făcute de Matei, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Matei Dima: Am vorbit pe Instagram. Unde crezi că am timp să merg să cunosc femei?

Cătălin Măruță: Tu ai făcut primul pas?

Matei Dima: Normal. Cum să fii cu o femeie care face primul pas?

Cătălin Măruță: Căutai conturi la întâmplare și ai văzut pe cineva care ți-a plăcut?

Matei Dima: Da, normal. Eu scriu fetelor de ani de zile. Am ani de zile de burlăcie. (…) I-am scris, am început să vorbim o perioadă, după ne-am întâlnit. Clasicele. Suntem de aproape un an împreună.

Cătălin Măruță: E o relație serioasă.

Matei Dima: Bă, de la zero relații de sapte ani la un an, eu cred că mai serios de atât pentru mine nu se poate. (…) Are simțul umorului, că altfel nu putea să stea lângă mine. Are 22 de ani.

Cătălin Măruță: E actriță?

Matei Dima: Actriță?! Doamne! Nu știu dacă pot să fiu cu o actriță. (…) E din București.

Cătălin Măruță:Ai cunoscut-o pe mama-soacră?

Matei Dima: Da, am cunoscut-o. Este o femeie foarte de treabă

