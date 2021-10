O întrebare care a stat mult timp pe buzele tuturor a fost dacă Matilda Pascal Cojocărița are intervenții estetice, dat fiind faptul că arată foarte bine la vârsta ei. Interpreta de muzică populară a negat că ar fi apelat la medicul estetician și mărturisește că soțul ei este cel care o înfrumusețează.

„Muncă, multă muncă! Munca mă face să arăt așa. Încă ceva… soțul meu este cel care mă înfrumusețează”, spune Matilda Pascal Cojocărița pentru Fanatik.

Cântăreața se consideră o norocoasă că are parte de o genă bună, pe care a moștenit-o de la părinții săi. Ajunsă la 63 de ani, Matilda Pascal Cojocărița a mărturisit că până recent mergea și la sala de fitness, însă continuă să facă mișcare.

„Gena e sănătoasă, e bună. Așa m-au lăsat părinții. Nu am îmbunătățiri, nu am apelat la bisturiu sau la operații de tipul ăsta. Ce fac mai special? Fac multă mișcare, merg într-un pas mai alert. Recunosc, înainte mergeam și la sală, dar în ultima vreme nu am mai fost. Mișcarea e foarte importantă”, ne-a mărturisit Matilda Pascal Cojocărița.

Cum se menține Matilda Pascal Cojocărița la 63 de ani

Interpreta de muzică populară dezvăluie secretul ei. Ea a început să se îngrijească mult mai atent încă din tinerețe, de la vârsta de 26-27 de ani, a folosit creme hidratante pentru nevoile pielii sale. Chiar și acum, Matilda Pascal Cojocărița este foarte atentă la modul în care se îngrijește și spune care este ritualul ei de înfrumusețare.

„Mă mai dau cu câte o cremă pe față, căci am grijă de tenul meu. Ideea e că trebuie să te îngrijești de tânără. Eu am foarte mare grijă, mai ales de pe la 26, 27 de ani. Dar și cu cremele…

Dacă o tânără se dă cu nu știu ce cremă și face reclamă, nu înseamnă că este bună și pentru alte femei. Cu o floare nu se face primăvară. Fiecare arată bine în felul ei, are propriile ritualuri”, a completat vedeta pentru sursa mai sus- menționată.

