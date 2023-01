Un nou sezon MediCOOL va putea fi urmărit la Antena 1, începând din 11 februarie, în fiecare sâmbătă, de la 12:00. Dr. Mihail Pautov (medic specialist în chirurgie generală), Carmen Brumă (autor programe de slăbit) şi Urania Cremene (unul dintre cei mai apreciaţi experţi în parenting din România) revin pe micile ecrane cu noi rubrici, noi experiemente, iar spectrul amplu de subiecte medicale de actualitate va fi şi de această dată abordat într-o atmosferă destinsă, alături de invitaţii emisiunii.

„Începem în forţă cel de-al patrulea sezon MediCOOL! Am abordat subiecte din ce în ce mai interesante, de la misterele creierului sau medicina viitorului, până la sfaturi practice actuale în nutriţie, sport şi stil de viaţă. La rândul meu, am spus DA mai multor experimente, printre care şi simularea unei naşteri în platou şi da, chiar m-am chinuit, am desluşit cauzele insomniilor şi am venit cu soluţii, am vorbit despre poluare şi cum să ne ferim de ea, soluţii pentru dureri cronice, ficat gras, diete, am vorbit despre glicemie şi cum sau de ce să o ţinem sub control şi lista poate continua pe încă cinci pagini. Aştept cu nerăbdare fiecare ediţie, precum şi feedback-ul telespectatorilor noştri!”, a declarat dr. Mihail Pautov.

Recomandări Alt video cu mesaj obscen adresat femeilor de către asistentul universitar de la „Nicolae Titulescu”. Înainte să predea la Drept, a fost consilier în Ministerul de Interne

Carmen Brumă vine cu noi sfaturi pentru telespectatori

Şi pentru Carmen Brumă, noul sezon se anunţă unul cu adevărat antrenant: „Pentru mine, sezonul cu numărul patru a fost cel mai dificil, cel mai provocator, dar şi cel în care am avut cel mai mult de învăţat. Sunt mândră că alături de echipa de la MediCOOL reuşim de patru sezoane să îmbinăm în concentraţiile potrivite noţiunile medicale, sfaturile practice şi divertismentul. Le sunt recunoscătoare celor care ne urmăresc şi datorită cărora reuşim să fim lideri de audienţă în multe dintre emisiuni!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Urania Cremene prezintă rubrica „Parenting pe înțelesul tuturor”

Rubrica de Parenting, moderată de către Urania Cremene, le va aduce părinţilor răspunsuri importante, abordate mai interactiv, cu invitaţi din rândul părinţilor, copiilor şi educatorilor. „Noul sezon din MediCOOL oferă subiecte captivante pentru părinți, astfel încât să crească copii frumoși pe dinăuntru și pe dinafară. Rubrica „Parenting pe înțelesul tuturor” continuă și aduce o tematică diversă pentru părinții cu copii de aproape orice vârstă. Vom afla de ce copiii refuză să încerce alimente noi, cum să îi ajutăm pe cei mici să-și descarce emoțiile și vom descoperi practici utile pentru momentele mai puțin plăcute în care copilul ne lovește, ne jignește sau are un tantrum. Nu vor lipsi nici discuțiile despre bullying sau despre cum să reacționăm când primim sfaturi nesolicitate de la cei din jur. Sunt recunoscătoare că fac parte din această echipă de oameni dedicați, care vor să-i sprijine pe ceilalți să fie mai sănătoși fizic și emotional”, a declarat Urania Cremene, unul dintre cei mai apreciaţi experţi în parenting din România.

Recomandări ANALIZĂ. Transporturile, ministerul dorit atât de PSD, cât și de PNL la rocada din mai. Care sunt mizele din spatele jocurilor de culise

Cel mai nou sezon MediCOOL vine şi cu o rubrică fresh cu teste amuzante şi deopotrivă provocatoare pentru invitaţi. Alături de aceştia, gazdele emisiunii vor veni cu tot felul de experiemente precum maparea creierului în timp real sau teste genetice, precum şi liste utile de cumpărături cu alimente benefice sănătăţii, însoţite de un program de mişcare ce poate fi făcut direct în confortul propriei case şi, surpriză, Dieta MediCOOL.

GSP.RO Cine e Gabriel Țuțu, omul provenit din serviciile secrete care a fost reținut alături de Victor Pițurcă

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce avere are Victor Pițurcă, de fapt! Afacerile neașteptate din care a făcut bani

Viva.ro Cum arată fiul lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc la 8 luni. Ce se observă în poza cu micuțul Liam

Observatornews.ro Ce salarii câştigă şoferii în România. Cine poate ajunge la 14.000 de lei pe lună

Știrileprotv.ro Un bărbat devenit mai bogat după o noapte de beție. După ce și-a găsit telefonul pierdut, a aflat că a câștigat la pariuri online

FANATIK.RO Câți bani a încasat firma lui Pițurcă jr. de la MApN, în contractul care l-a dus pe fostul selecționer în arest

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 30 ianuarie 2023. Leii au șansa de a obține un control mult mai bun asupra propriilor gânduri și de a le coordona mai bine