Povestea reală din spatele „Fjord”: cazul Bodnariu, familia care a părăsit Norvegia și trăiește acum în Brașov

„Fjord” împarte publicul la Cannes

Cristian Mungiu revine în competiția de la Festivalul de Film de la Cannes cu „Fjord”, o dramă intens discutată, care îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Actorul cunoscut pentru rolul Winter Soldier din universul Marvel continuă seria proiectelor controversate, scrie BBC, după ce l-a interpretat pe tânărul Donald Trump în biografia „The Apprentice”, prezentată la Cannes în 2024.

Despite having a relentless feeling of tension in my chest for 2 hours, I absolutely adored Cristian Mungius FJORD. A gripping procedural drama where a familys actions are scrutinised to an absurd degree by Child Protection Services. Much like Anatomy of a Fall, this is one of… pic.twitter.com/bolNVJu5xm — Luke Hearfield @ Cannes (@LukeHearfield) May 20, 2026

În „Fjord”, Sebastian Stan îl interpretează pe Mihai Gheorgiu, un inginer român stabilit împreună cu soția sa norvegiană, Lisbet, și cei cinci copii ai lor, într-un sat din Norvegia, înconjurat de munți acoperiți de zăpadă și de fiordul care dă titlul filmului.

Mihai lucrează în departamentul IT al unei școli internaționale locale, iar Lisbet este asistentă într-un centru de îngrijire.

Potrivit filmului, familia își construiește întreaga existență în jurul credinței creștine stricte. Rugăciunile zilnice sunt obligatorii, iar homosexualitatea este considerată un păcat grav.

Conflictul dintre valorile religioase și sistemul norvegian

Viziunile familiei intră rapid în conflict cu cele ale directorului școlii, Mats, interpretat de Markus Honseth. Acesta este și vecinul lor, dar și tatăl unuia dintre noii prieteni ai copiilor familiei Gheorgiu.

Deși se consideră tolerant și deschis, Mats respinge orice formă de evanghelizare religioasă în școală. Tensiunile cresc după ce Mihai interpretează „Amazing Grace” la pianul din cantina instituției.

Situația scapă, însă, de sub control când unul dintre copiii familiei ajunge la școală cu vânătăi pe față și pe spate. Autoritățile intervin rapid, iar cei cinci copii, inclusiv bebelușul abia născut, sunt luați și duși în centre și familii de plasament.

Filmul ridică întrebări dificile: este Mihai vinovat de violențe mai grave sau autoritățile reacționează exagerat pentru că nu acceptă valorile sale conservatoare și religioase?

Personajul interpretat de Sebastian Stan admite că își pedepsește copiii lovindu-i peste fund atunci când greșesc, susținând că această practică este comună în România, chiar dacă este ilegală în Norvegia.

În același timp, filmul sugerează și existența unor prejudecăți împotriva imigranților români. Un exemplu este remarcat într-o replică a lui Mats despre faptul că „în Norvegia nu există Contele Dracula”

Criticii, împărțiți între elogii și acuzații de propagandă

Potrivit reacțiilor de la Cannes, „Fjord” a devenit unul dintre cele mai controversate filme ale ediției din acest an. Cristian Mungiu prezintă atât defectele familiei Gheorgiu, cât și limitele personajelor liberale din jurul lor. Cuplul este criticat pentru faptul că nu le permite copiilor să folosească telefoane mobile sau să urmărească videoclipuri pe YouTube, însă filmul arată și problemele din familia lui Mats, a cărui fiică își provoacă răni și ajunge frecvent în conflicte.

Totodată, sistemul norvegian de protecție a copilului este prezentat ca un mecanism birocratic lent și lipsit de empatie, dominat de avocați considerați superiori și condescendenți.

Reacțiile criticilor au fost radical diferite. Peter Bradshaw, de la The Guardian, a descris pelicula drept „un film lipsit de forță și anticlimatic”. În schimb, Pete Hammond, de la Deadline, a numit-o „un film inteligent și captivant, demn de Palme d’Or”.

Publicația notează că unii critici au considerat filmul o formă de „propagandă reacționară”, în timp ce alții l-au văzut ca pe o satiră inteligentă la adresa progresismului contemporan.

În ciuda controverselor, un aspect asupra căruia mulți critici par să fie de acord este interpretarea lui Sebastian Stan. Actorul este considerat tot mai des unul dintre cei mai versatili și interesanți interpreți ai momentului, după ce a ales în ultimii ani roluri radical diferite de imaginea sa din filmele Marvel.

Familia Botnariu a plecat din Norvegia și s-a stabilit în Brașov

Cazul care a inspirat filmul „Fjord” a fost atenția publică la finele anului anului 2015 și începuturile lui 2016, când cei cei cinci copii ai familiei Marius şi Ruth Bodnariu, inclusiv un bebeluș, au fost preluaţi pe 16 noiembrie 2015 în custodia statului norvegian, de către Serviciul de protecţie a copilului din Norvegia, „Barnevernet”, după ce părinţii acestora au fost acuzaţi că le-ar fi aplicat pedepse fizice.

Marius și Ruth Bodnariu, împreună cu cei 7 copii ai familiei. Sursa foto: tvr.ro

În acel moment, familia mixtă Bodnariu (Marius-român, Ruth-norvegiancă) locuia în Norvegia de peste zece ani, în satul Redal din comuna Naustdal. Marius Bodnariu lucra la primărie ca IT-ist şi era responsabil al comitetului de părinţi atât la şcoală, cât şi la grădiniţă. Mama copiilor era asistentă medicală de specialitate pediatrică la spitalul din oraşul Forde şi lucrase inclusiv în cadrul unui serviciu de asistenţă pentru copii care au fost luaţi în custodie de la familiile lor.

Cei cinci copii au fost distribuiţi la familii maternale, în localităţi diferite şi părinţilor nu li s-a permis să-i vadă decât foarte rar. Bebeluşul a fost singurul pe care l-au putut vizita şi mamei i s-a permis ca, o dată la câteva zile să-l alăpteze. Soţii Bodnariu şi-au recuperat în 3 iunie 2016 toţi cei cinci copii, bebelușul după 4 luni, ceilalți după mai bine de 7 lun, iar acuzația de abuz s-a dovedit a fi una nefondată.

Familia a ales apoi să îşi vadă de viaţă discret, iar la scurt timp după întoarcerea copiilor, Marius şi Ruth Bodnariu au venit în România şi nu au mai plecat înapoi.

În decembrie 2023, la 7 ani de la momentul care a zguduit lumea, Marius și Ruth Bodnariu și-au spus povestea într-o emisiune la televiziunea națională.

Familia s-a stabilit în zona Braşovului, loc în care, iniţial, nu cunoşteau pe nimeni. Pe lângă cei cinci copii care au fost luaţi de statul norvegian în noiembrie 2015, au mai apărut doi, Rebecca şi Matei.

Marius este IT-st la Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav, iar Ruth are grijă de cei șapte copii. Este mamă şi profesoară pentru ei, pentru că fac şcoala de acasă. Copiii vorbesc româneşte (chiar şi cei 5 născuţi în Norvegia), norvegiană şi engleză.