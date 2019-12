De Daria Maria Diaconu,

Vedeta, în vârstă de 44 de ani, a explicat că face acest lucru cu noii ei iubiți pentru a se asigura că nu au boli cu transmitere sexuală.

„Consider că este important să porți această conversație înainte să întreții relații sexuale. Eu am făcut-o. Am avut mai multe întâlniri și când am văzut că lucrurile se îndreaptă în acea direcție le-am spus să mergem la clinică”, a spus cântăreața.

Mel B a mai afirmat că întotdeauna are un pachet de prezervative în poșetă, notează Mediafax.

Artista, care are trei copii, a explicat că a discutat despre relații sexuale sigure și despre contracepție cu fiica ei cea mare, încă de când aceasta avea 16 ani.

„Mi-a spus că prietenele ei nu avuseseră niciodată aceste conversații cu părinții. I-am spus despre intențiile băieților și am vorbit despre contracepție în detaliu, despre prezervative și despre ce se poate întâmpla atunci când nu le folosești”, a declarat artista.

FOTO: Hepta

