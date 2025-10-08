Dolly Parton, celebra cântăreață de muzică country, se confruntă cu probleme de sănătate, iar sora ei, Freida Parton, le-a cerut fanilor să se roage pentru recuperarea ei. Potrivit People.com, Freida a clarificat ulterior că nu a vrut să alarmeze pe nimeni cu această solicitare.

Într-o postare pe rețelele sociale din seara de marți, 7 octombrie, Freida Parton, în vârstă de 68 de ani, a explicat situația: „Vreau să clarific ceva. Nu am vrut să sperii pe nimeni sau să fac să pară atât de grav când am cerut rugăciuni pentru Dolly”.

Starea de sănătate a lui Dolly Parton

Freida a menționat că Dolly „a fost puțin bolnavă” și că a cerut rugăciuni deoarece crede puternic în puterea acestora. Ea a subliniat că a fost doar „o soră mai mică cerând rugăciuni pentru sora ei mai mare”. Anterior, Freida postase un mesaj în care spunea că a petrecut noaptea rugându-se pentru sora ei, Dolly, menționând că aceasta nu s-a simțit bine în ultima vreme.

„Noaptea trecută, am stat trează toată noaptea rugându-mă pentru sora mea, Dolly. Mulţi dintre voi ştiţi că nu s-a simţit prea bine în ultima vreme”, a scris Freida Parton pe pagina sa de Facebook.

„Cred cu adevărat în puterea rugăciunii şi am fost îndemnată să rog toată lumea care o iubeşte să se roage împreună cu mine”, a mai transmis ea.

Întârzierea spectacolelor din Las Vegas

Dolly Parton, în vârstă de 79 de ani, a anunțat săptămâna trecută amânarea spectacolelor sale din Las Vegas cu aproape un an din cauza unor probleme de sănătate nespecificate. Artista a explicat decizia într-o postare pe Instagram: „După cum mulți dintre voi știți, m-am confruntat cu unele probleme de sănătate, iar doctorii mei îmi spun că trebuie să fac câteva proceduri. Așa cum am glumit cu ei, trebuie să fie timpul pentru verificarea mea de 100.000, deși nu e vorba de obișnuita vizită la chirurgul plastician!”.

Dolly a continuat: „Vorbind serios, având în vedere acest lucru, nu voi putea repeta și pune împreună spectacolul pe care vreau să-l vedeți și pe care îl meritați să-l vedeți. Plătiți bani buni pentru a mă vedea performând și vreau să fiu în cea mai bună formă pentru voi”.

În ciuda acestor probleme de sănătate, Dolly Parton a asigurat fanii că nu se retrage din industria muzicală. Ea a declarat: „Și nu vă faceți griji că renunț la afaceri, pentru că Dumnezeu nu a spus nimic despre oprire încă. Dar cred că îmi spune să încetinesc acum, ca să fiu pregătită pentru mai multe aventuri mari cu voi toți”.

Inițial, Dolly Parton trebuia să susțină o serie limitată de concerte la The Colosseum de la Caesars Palace, începând din decembrie.

