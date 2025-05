Pe 18 mai 2025, românii își vor alege președintele în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.

„Iubesc țara asta şi iubesc poporul ăsta! De aceea am rămas aici după absolvirea liceului, când s-au deschis granițele şi puteam, in sfârșit, să fugim in lume! Dar mi-am dat seama, că eu voiam să fug de frică, de neputința de a spune ce gândeam, din dorința de a zice bancuri fără să șoptesc ca să nu audă vreun securist și să îmi bage părinții la pușcărie, din dorința de a asculta mai multă muzică straină, de a avea blugi si gumă de mestecat, de a vizita și alte țari, din lumea asta mare!

Iar după Revoluție, am realizat că nu mai aveam de ce să plec. Pentru că toate cele de mai sus nu mai erau valabile, iar eu voiam să trăiesc minunile care se vor întâmpla in țara mea. Țara asta, cu toate bunele și relele ei. Cu toate lucrurile de înțeles si de neînțeles. Am zile când imi plesnește inima de fericire vorbind cu câte cineva sau citind vreun mesaj de la un necunoscut si am zile cand imi plesnește ficatul vorbind cu altcineva sau citind vreun alt mesaj, de la un necunoscut.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Nicușor Dan este noul președinte al României. Rezultate finale alegeri prezidentiale 2025, conform BEC

Mor de supărare că s-a dezvoltat ura asta între români si români. De pe urma căreia, sigur nu avem de câștigat! Înțeleg perfect dezamăgirile din cei aproape 36 de ani, sunt prima care am visat la mai mult si mai altfel pentru Romania, si care am văzut cum s-au perindat oameni, chiar de câteva ori fiecare, prin toate funcțiile de la putere, şi au promis lucruri care nu s-au întâmplat. Mai mult, au venit să ne întrebe apoi: “ dar cine v-a lucrat aici?”.

Numai că niciodată NOI, românii, nu ne-am urât, jignit şi amenințat, ca astăzi. Deși, de fapt, toți vrem același lucru: să fie mai bine! Fiecare are motivele sale să aleagă un candidat sau altul. Cred că este util să ne explicăm alegerea și să o argumentăm cât mai bine. Dar de aici, la a forma tabere in război deschis, e cale lungă şi, cred eu, păcătoasă.

Închei, spunându-vă că nu vreau să pierd nimic din ce am câștigat in Decembrie 1989, şi în toti anii care s-au scurs de atunci, dar mai mult, mi-aș dori să vă gândiți că a ne avea unii pe alții, este mult mai important decât să ne “omorâm”, pentru niște politicieni. Care vin şi pleacă. Fac sau nu fac. Dar NOI rămânem! Și mi-ar plăcea sa rămânem unii cu alții! Şi cu țara noastră, liberă! #hailavot

Alegeri Prezidențiale – turul 2 – rezultatele finale BEC pentru președinția României!

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Reacția USR după ce Nicușor Dan a câștigat turul doi al alegerilor prezidențiale 2025. Planul lui Dominic Fritz pentru România

Urmărește-ne pe Google News