Mesajul dur transmis de Deliric, iubitul Innei, pe contul de socializare. „Anonimatul în spatele tastelor naște monștri”

Iubitul Innei s-a arătat deranjat de mesajele primite după ce a făcut câteva afirmații referitoare la muzica hip-hop, în timpul podcastului. Aflat în drum spre munte, Deliric a postat un mesaj dur pe Instagram.

„Ieri s-a dezbătut foarte aprins în comments subiectul „cea mai bună perioadă din hip hop-ul românesc”. Totul a plecat de la un titlu care, rupt de context, suna exploziv.

„Acum este cea mai bună perioadă a muzicii românești”. M-am gândit că merită reluat subiectul, să vă zic ce concluzii am tras eu citind comentariile și cum văd eu situația”, a scris Deliric pe Instagram.

„Mulți care comentează sunt gherțoi necivilizați, dar asta nu este o noutate. Anonimatul în spatele tastelor naște monștri. Mai ieșiți în lume, mai vorbiți cu oameni”, le-a transmis artistul celor care comentează pe rețelele de socializare.

„Majoritatea glorifică orice altă perioadă în afară de prezent. Finalul anilor 90 cu Mafia, La Familia și sindicatul Rans, începutul anilor 2000 cu Paraziții, 2005 cu CTC și Zale, specii și nimeni altul câțiva ani mai târziu, perioada de glorie Okapi, ITP și scăpat de sub control 2010-2011, perioada forța Haarp cord etc.

Eu am trecut prin toate și sunt de acord că fiecare are frumusețea ei. Totodată consider că s-a îmbunătășit gradual. Perioada anilor 2000 era mai bună decât anii 90 pentru că aveai în continuare și Mafia, La Familia, Rans, aveai și Paraziții și ctc și Zale și Facemrecords și Hades și Urban Records”, a explicat logodnicul Innei.

Invitat în podcastul lui Costi Max, „Beach, Please”, Deliric a vorbit despre cariera de artist, planurile de viitor, dar și despre muzica românească.

„Mulți focalizează pe partea goală a paharului în loc să se bucure de partea plină. Vreau să enumăr câteva aspecte pozitive pe care le văd eu în ultimii ani: e foarte accesibil accesul la studiouri, foarte ieftin să îți faci propriul set up. În consecință, avem sute de beatmakeri care fac treabă bună”, a explicat Deliric.

