La un an de la divorțul de Cătălin Bordea, Livia Eftimie a ieșit public și a făcut dezvăluiri despre mariajul și divorțul de acesta. A vorbit și despre cântărețul Spike, cu care acum are o relație și cu care s-a zvonit că și-a înșelat soțul. Ea a susținut că după divorț au format un cuplu, însă spusele ei sunt acum contrazise de Teodora Nedelcu, fosta lui iubită.

În timp ce Livia Eftimie a declarat că se simțea singură pe timpul căsniciei cu Cătălin Bordea, Teodora și-a arătat prietenia, însă Livia o tot îndepărta. Apoi comedianta a aflat de planurile pe care Livia le-ar fi avut cu Spike, pe numele real Paul Mărăcine, încă din timpul căsniciei cu Cătălin Bordea.

Teodora Nedelcu: „Dragă Livia, nu te-a lăsat nimeni singură”

„Dragă Livia, nu te-a lăsat nimeni singură. După o prietenie închegată, cu conversații de dimineață până seara, cu ieșiri la cafea, cu discuții la club până la 6 dimineața, apoi, brusc, ai tăiat tot. «E de la mine» mi-ai spus.

Era ziua când ți-am spus ca am început să mă văd cu Paul ca apoi să urmeze un an în care m-am rugat de tine să mai fim prietene, am căutat răspunsuri peste tot, l-am întrebat şi pe actualul tău iubit, «ce se întâmplă, de ce nu mai vorbeşte Livia cu mine?» – «păi nu mai vorbeşte ca e prietenă cu Simona şi nu-i convine ca te vezi acum cu mine», am crezut, era plauzibil, doar erați prietene super bune.

Recomandări EXCLUSIV Daniel Moldoveanu rămâne doctor la Academia SRI, cu ajutorul Înaltei Curți, deși a copiat 10.442 de cuvinte. Artificiul prin care orice teză plagiată mai veche de 2016 rămâne valabilă

Nu, tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023; tu știi de la cine ştiam eu ca urmează să divorțezi?? – de la Paul! – ştii când? – în februarie 2023. Nu, tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023, dar voi vă făcuserăți toate planurile în mai 2023, la Beach, please!

„El a zis ca nu ne mai putem vedea”

De unde știu? De la actualul tău iubit, care a mers să cânte acolo şi a zis ca se întoarce în seara aia, şi s-a întors după patru zile, și tu la fel, cu propunerea de divorţ în mână; iar el a zis ca nu ne mai putem vedea.

De ce?? Pentru că urma să lupte pentru iubirea vieții lui??? Cine era?? Urma sa aflu două săptămâni mai târziu și cu toate astea ți-am scris în august să îți spun ca vreau să fim prietene din nou și mi-ai povestit ca nu mai poți cu singurătatea şi am zis ca sunt acolo pentru tine, deși nu erai singură.

Nu voiam să cred ca ai fi în stare de asta pentru Simona (n.r. Simona Maican, fosta iubită a lui Spike), mă aşteptam să îţi pese măcar de ea, nu de mine, în general oamenilor nu le pasă de mine”, a povestit Teodora Nedelcu, în mediul online, conform Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Viaţa lui Toma Gheorghe, criminalul în serie care a ucis 5 oameni. „Am ales ce-a fost mai rău. Şi nu te mai scoate nici dracu de pe drumul ăsta, omule!”

„Mulțumesc pentru sfatul de a lăsa iubirea și să găsesc un bărbat cu bani”

Și a continuat dezvăluind sfatul primit de la Livia, fosta soție a lui Cătălin Bordea. „Nu am zis nimic până acum pentru ca, deşi ai făcut un r**** atât de mare, fuseseră anii ǎia buni de prietenie, dar nu mai e cazul.

Cum te aştepţi, Livia, să te sun să ieşim la cafea după ce ai făcut asta??!! Ce vrei să vorbim, Livia, la cafea, despre cum gestionam eu certurile cu el?? Hai puțin printre pământeni şi gândește rațional. Cum!?? P.S: mulțumesc pentru sfatul de a lăsa iubirea și să găsesc un bărbat cu bani, așa cum îi găsești tu”, a mai spus Teodora Nedelcu, care a apărut chiar și în emisiunea „iUmor” de la Antena 1.

Declarațiile Liviei Eftimie despre relația cu Spike

„Una dintre prieteniile astea forțate a fost și cea cu Paul (Spike). Noi ne știam din 2014 și în 2016 a trecut printr-o depresie destul de urâtă, moment în care eu am încercat să-l ajut, însă prin prisma lui Cătălin. Îl rugam să iasă cu el, să-l scoată la un suc, să mergem la film, să încercăm să-l scoatem din momentul ăla prost.

Paul l-a ajutat cu niște treburi pentru niște piese, era un schimb echitabil până la un punct. Când Paul a avut nevoie de mai mult suflet, iar Cătălin nu a fost dispus sau nu avea de unde să-l dea. Relația lor a încetat atunci.

Recomandări Cum rezistă niște Bulai, Pieleanu? În tot scandalul de la SNSPA e o veste bună: hărțuirea care se petrecea cândva ca normă acum nu mai e acceptată

Se îndepărtaseră de ceva vreme, nu se sunau, nu se vedeau. Eu am ținut legătura cu Paul, am fost prieteni foarte buni. Simțeam că îl înțeleg și că m-ar înțelege”, a mai spus Livia Eftimie pe Instagram.

Urmărește-ne pe Google News