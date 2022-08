„Azi se împlinesc 7 ani de la cununia civilă. Ziua a început la @untoldfestival , a continuat cu o masă alături de prieteni în centru vechi și s-a încheiat la țară, plimbându-ne pe dealuri cu căruța, la apus.

Am apucat să ne întindem și noi câteva minute pe iarbă, în timp ce copiii își spălau prunele și roșiile în apă rece de fântână.

Închid ochii, simt mirosul pământului încins, porumbul copt, dorul de copilărie și iubirea infinită ce-mi cuprinde sufletul! Mulțumesc #iubire #familie ”, a scris Laura Cosoi în dreptul imaginilor de pe Facebook.

Laura Cosoi, despre viața cu trei fete

La scurt după ce a născut, Laura a postat un mesaj, care povestește cum arată zilele ei de când a venit pe lume cea de-a treia fetiță.

„Nu am reusit sa dorm mai deloc asta noapte, dar este in regula. Sunt ani de cand nu mai asteptări, ani de când nu am mai legat o noapte de somn. Ce vreau să spun este că dacă te raportezi corect la venirea pe lume a copiilor, nu ți se pare complicat.

Nu este tot timpul ușor, dar cu siguranță este și frumos. Asadar, hai să găsim și ceva bun în tot acest scenariu, în toată oboseala acumulată, în toată hărmălaia din jur, în toate clipele când simțim că ne pierdem rabdarea și nu ne mai regăsim pe nicăieri.

Spre exemplu, Lara zâmbește ștrengărește în colțul gurii, complice asa, dupa fiecare alaptat. Și uite așa as sta treaza o viată, doar ca să mă bucur de zambetul ei! La voi cum este?, a scris Laura Cosoi pe contul personal de Facebook.

