Ziua de 18 octombrie a fost una specială pentru Ștefan Bănică jr, care a împlinit 58 de ani. Cu această ocazie, Lavinia Pîrva, soția artistului, a publicat pe Instagram un mesaj plin de dragoste și recunoștință, însoțit de un clip video dintr-o vacanță cu cei doi.

Lavinia Pîrva, declarație de iubire pentru Ștefan Bănică jr

„Astăzi este despre tine… ✨ Omul care aduce bucurie în viața mea ca soț, tată și prieten, și care încântă inimile oamenilor prin arta sa. Cel care m-a învățat să iubesc, să cresc și să simt viața în toate culorile ei. La mulți ani, iubitul meu! ❤️ Te iubesc”, a scris Lavinia în dreptul clipului, mesaj care a adunat mii de aprecieri în doar câteva ore.

Postarea a fost rapid inundată de comentarii din partea fanilor, care s-au grăbit să îi ureze artistului la mulți ani și să îi felicite pentru frumoasa relație de cuplu. „La mulți ani, Ștefan Bănică! Să ne trăiești mulți ani fericiți!!!😍😍”, a scris un admirator.

„La mulți ani, să fie sănătos!🥰”, a adăugat altul. „La mulți ani sănătoși, fericiți și frumoși alături de cei dragi sufletului tău!”, a mai comentat un fan.

Mesajul Laviniei Pîrva vine ca o nouă dovadă a legăturii puternice și a armoniei din familia pe care o formează alături de Ștefan Bănică jr și fiul lor, Alexandru. Cei doi artiști, discreți de obicei în privința vieții personale, nu ezită însă să își arate din când în când dragostea și susținerea reciprocă în momentele speciale.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr au un băiețel împreună

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Lavinia Pîrva a vorbit despre cariera ei în industria muzicală, dar și despre viața personală. Are o căsnicie de durată cu Ștefan Bănică jr, alături de care a devenit pentru prima dată mamă. Alexandru e băiețelul lor, care în luna mai a acestui an a împlinit 6 ani.

Micuțul a fost dat de gol de mama lui în podcast, Lavinia Pîrva a explicat că acesta se laudă peste tot că e fiul lui Ștefan Bănică jr. Ea a dat și câteva exemple, a spus cum băiețelul, aflat la înot, a încercat să o convingă pe o doamnă să cumpere bilete la concertul tatălui său. Altădată, într-un magazin, el s-a mândrit că e Alexandru Bănică, fiul celebrului actor și cântăreț.

„Am fost la înot de curând și era o doamnă cu un copil mic, nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu: «Ați cumpărat bilete la tatăl meu? L-ați văzut pe afiș?». Eu eram: «Alexandru, haide…» Și el: «Mama, stai puțin! Este concertul, trebuie să vă cumpărați bilete, că nu vor mai fi». Zic: «Aoleu».

Apoi mergem la magazin și doamna de la magazin: «Vai, bună ziua!». Și el întreabă: «Dumneavoastră știți cum mă numesc eu?». La care doamna zice: «Nu!». Și el: «Eu sunt Alexandru Bănică. Dar pe tata îl cunoașteți?». Deci așa face. Este foarte mândru. Și eu i-am explicat: «Mama, e foarte frumos că ești mândru și e normal, dar uneori e bine să fim mai discreți, că nu e extraordinar să începem acum să…»”, a zis Lavinia Pîrva, care s-a convins că nu are ce să mai facă și îl lasă pe Alexandru să se prezinte peste tot.

