„Când clădești o relație și nu neapărat având toate „condițiile” exterioare de partea ta, e imperios necesar că, în momente mai tensionate (inevitabil să nu existe și așa ceva), să îți păstrezi calmul și să îți aduci aminte câte piedici ai întâlnit până să ajungi aici.

A jigni, a țipa sau a lua decizii la nervi, e facil, dar poate fi dăunător, ba chiar poate pune capăt relației.

Stați liniștiți, la noi totul e ok. ?? Uitându-mă în jur constat că e atât de prețios să îți creezi liniștea în jur… încât restul devine planul doi.”, a scris Aurelian Temişan pe contul de Instagram, alături de o fotografie în care apare alături de soția lui, Monica Davidescu.

Mesajul artistului a venit, după ce mai mulți prieteni virtuali au crezut că există probleme în căsnicia acestuia cu Monica Davidescu.

Ce spune George Burcea despre soția lui

Soțul Andreei Bălan a făcut primele declarații, după ce s-a spus că el și artista s-au despărțit. Mai mult, actorul a fost uimit să afle despre citatul postat de soția lui pe contul de socializare, care a stârnit reacții neașteptate în mediul virtual.

„Ce e asta? Este statusul ei? Iartă-mă! Am fost la repetiţii de teatru, am început două spectacole noi, scriu la un roman, la o piesă de teatru. Să vorbim de asta şi de ce fac eu! Eu nu stau să-mi urmăresc oamenii. Pentru ceea ce postează Andreea, pentru ceea ce spune Andreea, să o inviţi pe ea. Nu comentez ceea ce face Andreea.

Noi ne dorim de foarte mult timp să separăm lucrurile alea profesionale. În casă suntem o familie, încercăm să ne împărţim treburile, să ne organizăm timpul…”, a spus George Burcea la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Suntem şi acum împreună! De acasă vin! Am fost în vacanţă, apoi am filmat, avut repetiţii, am scris, am avut filmări… să mai fac şi vlog? Nu mai pot! Ne-am implicat, mai facem vloguri de gătit când vom mai avea posibilitatea. Dacă sunt pe set, ce să mai facem?! Fiecare îşi face treburile”, a mai explicat actorul.

