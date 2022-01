În urmă cu puțin timp, Antonia a distribuit pe contul personal de Instagram un mesaj adresat internauților. Vedeta, mamă a trei copii, a primit zeci de mesaje de susținere din partea celor care o urmăresc.

„Postează doar ce vrei tu să se vadă. Bucurați-vă de viața voastră și în privat pentru că este o bucurie mult mai pură. Ne-am obișnuit foarte mult să ne expunem, să le arătăm oamenilor tot ceea ce facem, ceea ce nu este rău. Dar sunt și mulți oameni care îți vor răul și îți trimit energii negative.

Măcar găsiți un echilibru. Adevărul este că suntem blocați pe treaba asta, să vadă lumea ce facem, și eu sunt o victimă…altfel nu eram aici cu voi, pe story…

Asta este părerea mea, nu înseamnă că am dreptate. Eu vreau să găsesc un echilibru. Morala poveștii este: Keep your stuff private!”, a fost mesajul Antoniei, potrivit Click.

