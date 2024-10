De ani buni, Mircea Bravo activează în mediul online, unde creează nenumărate clipuri amuzante. De câțiva ani a trecut la nivelul următor, el realizează filme care apar la cinema. „Mirciulică”, „Nuntă pe bani” și viitoarea peliculă „Moartea în vacanță” sunt realizate de el alături de o echipă numeroasă în frunte cu regizorul Cristi Ilișuan.

Cu toate că are mare succes în mediul online cu clipurile amuzante pe care le realizează, Mircea Bravo a dezvăluit că nu are un profit prea mare. Invitat în podcastul lui George Buhnici, el a spus câți bani face din YouTube, Facebook și Instagram.

„Eu pot să zic cât am încasat pe YouTube în ultima lună. Așa, deci avem aici Meta și avem aici Google. Google, care e YouTube, e 3.300 de euro. Trebuie să mă duc să mă uit să văd câte vizualizări. Și pe Meta, care e așa, avem 300 de dolari”, a zis el.

Și a continuat: „Da, adică stăm bine la vizualizări, n-avem zeci de milioane, dar stăm destul de bine, dar nu se plătesc atât de bine. Nu o să îți pui niciodată focusul să faci multe vizualizări. Mai bine îți faci focusul să atragi branduri faine prin calitatea produsului”.

Povestea lui Mircea Bravo

Invitat în 2022 în emisiunea lui Cătălin Măruță, Mircea Bravo și-a spus povestea. „Eu am terminat Dreptul, nu am mai continuat în domeniu, mi-am dat seama că sunt puțin cocalar, am început cu cel mai bun prieten al meu să facem ceva în online, am zis să încercăm să facem ceva, că poate devenim buni. Filmam în fiecare zi câte o farsă, după un an am avut un blocaj, că toată lumea ne cunoștea în Cluj, nu aveam bani să venim la București.

Am transformat totul într-un business, după doi ani am plătit un copywriter pentru idei. Videourile astea mă făceau să mă simt bine, nu neapărat că făceam bani”, a declarat el.

Mircea Bravo are mare succes și când apare alături de tanti Lenuța, care joacă rolul bunicii lui. „Am o chimie cu tanti Lenuța. Am descoperit-o când ne-am decis să rămânem la Cluj, ea era semicunoscută înainte, avea o rubrică la o emisiune locală, ne-am dat seama că se potrivește când ea mă ceartă. Ea e mai grijulie așa cu mine. E cel mai natural om pe care îl cunosc”, a spus el.

Astăzi, la cinema, Mircea Bravo lansează filmul „Moartea în vacanță”. Pelicula urmărește povestea a trei personaje devenite peste noapte „prieteni de nevoie”, Adrian, Mihăiță și Patricia, care încearcă cu disperare să intre în grațiile Rodicăi, o bătrână singură și bogată, în speranța că vor moșteni averea acesteia.

Cei trei sunt interpretați de Mircea Bravo, Costel Bojog și Maria Popovici, care vor aduce pe marele ecran un mix de umor și situații inedite, într-un road movie nebunesc. Filmările pentru „Moartea în vacanță” au avut loc pe parcursul unei luni și jumătate în locații spectaculoase precum Insula Poros din Grecia, Veliko Tărnovo din Bulgaria, Cluj și Giurgiu în România.

